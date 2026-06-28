Νεκρός ορειβάτης στις βαυαρικές Άλπεις

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Διεθνή Νέα

Άλπεις
πηγή: Unsplash
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αυστριακός ορειβάτης σκοτώθηκε χθες Σάββατο στις βαυαρικές Άλπεις, όπως ανακοίνωσε η γερμανική αστυνομία.\n- Ο 59χρονος, έμπειρος ορειβάτης, έπεσε από μεγάλο ύψος ενώ επιχειρούσε να αναρριχηθεί μόνος του στο όρος Χόερ Γκελ.\n- Άλλοι ορειβάτες εντόπισαν τον άτυχο άνδρα και ειδοποίησαν τις αρχές, οι οποίες διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος.

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Aυστριακός ορειβάτης σκοτώθηκε χθες Σάββατο στις βαυαρικές Άλπεις, όπως ανακοίνωσε η γερμανική αστυνομία.

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Ο 59χρονος επιχειρούσε να αναρριχηθεί μόνος του στο όρος Χόερ Γκελ όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε από μεγάλο ύψος, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ήταν έμπειρος

Άλλοι ορειβάτες εντόπισαν τον άτυχο άνδρα και ειδοποίησαν τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες που διαπίστωσαν τον θάνατο του.

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Τον νεκρό παρέλαβε ελικόπτερο της αστυνομίας. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 59χρονος Αυστριακός ήταν έμπειρος ορειβάτης και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται.

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