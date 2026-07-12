Φρουροί της Επανάστασης: Κλειστά μέχρι νεοτέρας τα Στενά του Ορμούζ

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Διεθνή Νέα

Πλοία διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, όπως φαίνονται από την περιοχή Μουσαντάμ του Ομάν, στις 15 Ιουνίου 2026. Φωτογραφία: Stringer/Reuters
Πλοία διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, όπως φαίνονται από την περιοχή Μουσαντάμ του Ομάν, στις 15 Ιουνίου 2026. Φωτογραφία: Stringer/Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανέφεραν πως τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, αφότου έριξαν προειδοποιητικά πυρά σε βάρος πλοίου. – Το κλείσιμο αποφασίστηκε «έως ότου σταματήσει η αμερικανική παρέμβαση στην περιοχή». – Υπογραμμίζεται ότι δεν θα επιτραπεί σε κανένα πλοίο να περάσει από τα Στενά και ότι θα υπάρξει «σκληρή απάντηση» σε νέες επιθέσεις.

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Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανέφεραν πως τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, αφότου έριξαν προειδοποιητικά πυρά σε βάρος πλοίου το οποίο φέρεται να επιχείρησε να διέλθει από μη εγκεκριμένη διαδρομή.

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Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, ύστερα από το συγκεκριμένο επεισόδιο αποφασίστηκε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ μέχρι νεοτέρας και «έως ότου σταματήσει η αμερικανική παρέμβαση στην περιοχή».

«Σκληρή απάντηση»

Υπογραμμίζεται επίσης ότι δεν θα επιτραπεί σε κανένα πλοίο να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ και ότι εάν ο εχθρός χρησιμοποιήσει ως πρόσχημα το συμβάν για να εξαπολύσει νέες επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τότε θα λάβει «σκληρή απάντηση».

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