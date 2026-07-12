Νησιωτικά γενέθλια για την Βίκυ Καγιά με την οικογένειά της

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Βίκυ Καγιά
Φωτογραφία: Instagram/vickykaya_
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Βίκυ Καγιά γιόρτασε τα φετινά της γενέθλια με ένα οικογενειακό ταξίδι σε ελληνικό νησί, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Ηλία Κρασσά, και τα δύο τους παιδιά.
  • Το γνωστό μοντέλο μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Αν και δεν αποκάλυψε το νησί, οι αναρτήσεις της αποπνέουν καλοκαιρινή διάθεση.
  • Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε, η Βίκυ Καγιά ποζάρει σε ειδυλλιακά τοπία, ενώ δεν λείπουν οι εικόνες με τον Ηλία Κρασσά και τα παιδιά τους.

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Με ένα οικογενειακό ταξίδι σε ελληνικό νησί επέλεξε να γιορτάσει τα φετινά της γενέθλια η Βίκυ Καγιά, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Ηλία Κρασσά, καθώς και τα δύο τους παιδιά.

Το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια, το απόγευμα του Σαββάτου 11 Ιουλίου, μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές τους διακοπές, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια μικρή γεύση από τις στιγμές χαλάρωσης που απολαμβάνει με την οικογένειά της.

Σε άγνωστο νησί

Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε, η Βίκυ Καγιά ποζάρει σε ειδυλλιακά τοπία, ενώ δεν λείπουν οι εικόνες με τον Ηλία Κρασσά και τα παιδιά τους.

Αν και η ίδια δεν αποκάλυψε σε ποιο ελληνικό νησί βρίσκονται, οι αναρτήσεις της αποπνέουν καλοκαιρινή διάθεση, με φόντο τη θάλασσα, τις όμορφες παραλίες και στιγμές οικογενειακής ξεγνοιασιάς.

Η Βίκυ Καγιά και ο Ηλίας Κρασσάς παντρεύτηκαν στις 18 Ιουλίου του 2014 στο Παρίσι και έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά: την ΜπιάνκαΑλεξάνδρα, που γεννήθηκε στις 25 Μαΐου του 2015, και τον Κάρολο – Ηλία, που γεννήθηκε στις 20 Ιανουαρίου του 2018.

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