Μουντιάλ 2026: Στα ημιτελικά η Αγγλία, 2-1 τη Νορβηγία στην παράταση – Δείτε βίντεο

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τζουντ Μπέλιγχαμ, η Αγγλία λύγισε τη μαχητική Νορβηγία με 2-1 στην παράταση (1-1 κ.α.) κερδίζοντας το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου για τέταρτη φορά στην ιστορία της.

Ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης ισοφάρισε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και πέτυχε το νικητήριο γκολ στην παράταση, υπογράφοντας μια σπουδαία πρόκριση για την ομάδα του Τόμας Τούχελ απέναντι σε έναν αντίπαλο που έβαλε δύσκολα στην Αγγλία μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Μπήκε δυνατά στο ματς

Με τον Σάκα στον πάγκο και τον Μαντουέκε στο αρχικό σχήμα επέλεξε να παρατάξει την Αγγλία ο Τόμας Τούχελ, ενώ ο Στόλε Σόλμπακεν ξεκίνησε για τη Νορβηγία με επιθετικό δίδυμο τους Σέρλοτ και Χάαλαντ.

Η Αγγλία μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση, πήρε από τα πρώτα λεπτά την κατοχή της μπάλας και προσπάθησε να επιβάλει τον ρυθμό της. Ωστόσο, η καλά οργανωμένη Νορβηγία παρέμενε προσηλωμένη στο αμυντικό της πλάνο, απέφευγε τα ρίσκα και περίμενε υπομονετικά τα «τρία λιοντάρια» πίσω από μια συμπαγή διπλή ζώνη άμυνας.

Το πρώτο εικοσάλεπτο κύλησε με τους Άγγλους να έχουν τον απόλυτο έλεγχο, αναζητώντας τρόπους να διασπάσουν την πολυπρόσωπη άμυνα των Νορβηγών, την ώρα που ο Έρλινγκ Χάαλαντ ήταν ουσιαστικά αποκομμένος από το παιχνίδι, χωρίς να αγγίζει την μπάλα.

Ανέβασαν στροφές οι “Βίκινγκς”

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία ήρθε στο 23΄. Ο Μαντουέκε έκανε εξαιρετικό γύρισμα από τα δεξιά, όμως ο Ο’Ράιλι, αφύλακτος στο δεύτερο δοκάρι, δεν κατάφερε να βρει την μπάλα για να την στείλει στα δίχτυα του Νίλαντ. Έξι λεπτά αργότερα, ο Χάρι Κέιν εκτέλεσε απευθείας φάουλ από πλεονεκτική θέση, όμως η μπάλα πέρασε άουτ. Στο 33′, ο Χάαλαντ λίγο έλειψε να τιμωρήσει το σοβαρό λάθος του Στόουνς, όμως ο Πίκφορντ διάβασε έγκαιρα τη φάση και πρόλαβε τον Νορβηγό φορ.

Η ομάδα του Σόλμπάκεν άρχισε σταδιακά να ανεβάζει την απόδοσή της. Ο Χάαλαντ προειδοποίησε με μια επικίνδυνη κεφαλιά και στο 36′ οι «Βίκινγκς» χτύπησαν κόντρα στη ροή του αγώνα. Ο Σέλντερουπ εξαπέλυσε ένα εκπληκτικό φαλτσαριστό σουτ από εξαιρετικά δύσκολη γωνία, με την μπάλα να βρίσκει πρώτα στο δοκάρι και στη συνέχεια να καταλήγει στα δίχτυα του Πίκφορντ για το 0-1, «παγώνοντας» τους Άγγλους.





Το γκολ επηρέασε εμφανώς την ομάδα του Τούχελ, η οποία έχασε την αυτοπεποίθησή της και έδωσε χώρους στους Νορβηγούς. Στο 39′ ο Σέρλοτ δοκίμασε το πόδι του χωρίς επιτυχία, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Πίκφορντ κράτησε όρθια την ομάδα του αποκρούοντας το δυνατό σουτ του Έντεγκααρντ. Στο 43′, οι Σκανδιναβοί έχασαν τεράστια ευκαιρία στην αντεπίθεση, όταν ο Σέρλοτ καθυστέρησε να πασάρει στον ελεύθερο Χάαλαντ, με αποτέλεσμα ο Πίκφορντ να μπλοκάρει εύκολα.

Κι ενώ όλα έδειχναν ότι η Νορβηγία θα πήγαινε με προβάδισμα στα αποδυτήρια, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ μίλησε στο πιο κρίσιμο σημείο. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου (45+2′), ο Άγγλος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης πήρε την κατάσταση στα χέρια του, εισέβαλε στην περιοχή και με ψύχραιμο πλασέ από αριστερά νίκησε τον Νίλαντ, γράφοντας το 1-1.

Μάλιστα, η Αγγλία άγγιξε και την ολική ανατροπή πριν από την ανάπαυλα. Ο Κέιν βρήκε δίχτυα με όμορφο «σκάψιμο» της μπάλας έπειτα από εξαιρετική πάσα του Μπέλιγχαμ, όμως το γκολ ακυρώθηκε σωστά ως οφσάιντ, με το 1-1 να παραμένει το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.





Η Νορβηγία μπήκε πολύ πιο δυνατά στην επανάληψη και απείλησε κερδίζοντας τρία διαδοχικά κόρνερ στα πρώτα λεπτά. Αρχικά, ο Πίκφορντ πραγματοποίησε εξαιρετική επέμβαση στην κεφαλιά του Χάαλαντ, ενώ αμέσως μετά αντέδρασε ενστικτωδώς στην εξ επαφής προβολή του Μπέργκε. Στην εξέλιξη της φάσης, στο 55΄ ο Χέγκεμ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ ακυρώθηκε έπειτα από παρέμβαση του VAR. Ο λόγος ήταν ότι στο ξεκίνημα της φάσης ο Χάαλαντ κρίθηκε πως έσπρωξε αντικανονικά τον Άντερσον, σε μια απόφαση που προκάλεσε συζητήσεις και θεωρήθηκε ιδιαίτερα αυστηρή, ευνοώντας την ομάδα του Τόμας Τούχελ.

Η Αγγλία δυσκολεύτηκε στην πίεση των Νορβηγών και για μεγάλο διάστημα έδειχνε να έχει «βραχυκυκλώσει», αδυνατώντας να δημιουργήσει ουσιαστικές ευκαιρίες στο μεγαλύτερο μέρος του δεύτερου ημιχρόνου.

Αποφασισμένη στην παράταση

Η μεγαλύτερη στιγμή της Νορβηγίας ήρθε στο 76ο λεπτό, όταν ο Άγιερ πήρε την κεφαλιά μέσα από την περιοχή, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Πίκφορντ. Στη συνέχεια της ίδιας φάσης υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες από τους «Βίκινγκς» για σπρωξίματα μέσα στην περιοχή, με τον διαιτητή Τουρπέν να αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί.

Στο 85′ ο Νούσα επιχείρησε να αιφνιδιάσει τον τερματοφύλακα της Έβερτον με μακρινό σουτ, χωρίς όμως να βρει στόχο. Δύο λεπτά αργότερα, η Αγγλία άγγιξε το γκολ, όταν ο Σάκα έκανε εξαιρετικό γύρισμα προς τον Τζέιμς, όμως ο Άουρσνες επενέβη την τελευταία στιγμή, προλαβαίνοντας να απομακρύνει την μπάλα πριν αυτή καταλήξει στα δίχτυα. Η κανονική διάρκεια του προημιτελικού δεν ανέδειξε νικητή με τις δύο ομάδες να οδηγούνται στην ημίωρη παράταση.

Στον έξτρα χρόνο η Αγγλία μπήκε αποφασισμένη να «τελειώσει» την υπόθεση πρόκριση, αποφεύγοντας τη διαδικασία των πέναλτι. Η πρώτη προειδοποίηση ήρθε στο 93′, όταν ο Κέιν πήρε δύσκολη κεφαλιά μέσα από την περιοχή, αναγκάζοντας τον Νίλαντ σε εντυπωσιακή επέμβαση.

Ωστόσο, στην αμέσως επόμενη φάση οι Άγγλοι βρήκαν το γκολ που έψαχναν. Ο Ρότζερς επιχείρησε το σουτ, με τον Νίλαντ να αποκρούει ασταθώς, δίνοντας την ευκαιρία στον Τζουντ Μπέλιγχαμ, που είχε ακολουθήσει τη φάση, να πάρει το ριμπάουντ και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Ήταν το έκτο γκολ του Μπέλιγχαμ στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με τον μέσο της Αγγλίας να επιβεβαιώνει τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη της αναμέτρησης.

Στη φάση του γκολ, πάντως, ο Νίλαντ φέρει σημαντικό μερίδιο ευθύνης, καθώς η επέμβασή του στο σουτ του Ρότζερς ήταν ασταθής, επιτρέποντας στον Μπέλιγχαμ να εκμεταλλευτεί το λάθος.





Στο 99΄ Σπενς επιχείρησε να εκμαιεύσει το πέναλτι από τον Μπομπ που πήγε στην μπάλα. Αρχικά ο Τουρπέν έδειξε την «εσχάτη των ποινών», όμως στη συνέχεια ανακάλεσε μέσω VAR.

Στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης η Αγγλία έφτασε με δύο διαδοχικά σουτ (110′) κοντά στο τρίτο γκολ με τα σουτ των Σπενς και Σάκα, όμως ο Νίλαντ δήλωσε «παρών». Αν μη τι άλλο έκπληξη προκάλεσε η απόφαση του Σόλμπακεν να αντικαταστήσει τον Χάαλαντ, ο οποίος έδειχνε εκτός ρυθμού. Οι Νορβηγοί έπαξαν τα «ρέστα» τους στα τελευταία λεπτά έχοντας μια καλή στιγμή με τον Μπομπ στο 114΄ δίχως όμως να καταφέρουν να φέρουν το ματς στα ίσια.

Αγγλία: Πίκφορντ, Κόνσα (89΄ Ρότζερς), Στόουνς, Γκουέχι, Ο΄Ράιλι (86΄ Σπενς), Ράις (46΄ Έζε), Άντερσον, Μαντουέκε (46΄ Σάκα), Γκόρντον (71′ Τζέιμς), Μπέλιγχαμ (111΄ Μπερν), Κέιν.

Νορβηγία: Νίλαντ, Ρίερσον (60΄ Άουρσνες), Άγιερ, Λισάρκερ-Χάγκεμ, Βόλφε (89΄ Πέντερσεν), Μπέργκε, Μπεργκ, Έντεγκαρντ, Σέλντερουπ (67΄ Νούσα), Σέρλοτ (68΄ Μπομπ), Χάαλαντ (105΄ Λάρσεν).