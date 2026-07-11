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Γερμανία: «Έδωσαν τα χέρια» Κλοπ και Ομοσπονδία – Αναλαμβάνει άμεσα την Εθνική ο έμπειρος τεχνικός

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Γερμανίας κατέληξε σε προφορική συμφωνία με τον Γιούργκεν Κλοπ για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της εθνικής ομάδας.

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Αθλητισμός

Γιούργκεν Κλοπ
πηγή AP Photo/Kin Cheung, File
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Γερμανίας κατέληξε σε προφορική συμφωνία με τον Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος προορίζεται για αντικαταστάτης του Γιούλιαν Νάγκελσμαν στο «τιμόνι» της εθνικής ομάδας.
  • Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της DFB συναντήθηκαν με τον Κλοπ στη Νέα Υόρκη, όπου «επιτεύχθηκε συμφωνία σχετικά με τα κύρια σημεία ενός πιθανού συμβολαίου».
  • Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα, με την ομοσπονδία να τονίζει ότι «οι διαπραγματεύσεις… μπορούν τελικά να ολοκληρωθούν με επιτυχία», υπό την προϋπόθεση συμφωνίας με τη Red Bull και έγκρισης από τη DFB.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε προφορική συμφωνία με τον Γιούργκεν Κλοπ κατέληξε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Γερμανίας, με τον πρώην τεχνικό της Λίβερπουλ να προορίζεται για αντικαταστάτης του Γιούλιαν Νάγκελσμαν στο «τιμόνι» της εθνικής ομάδας.

Ο πρόεδρος της DFB, Μπερντ Νόιεντορφ, και ο αντιπρόεδρος Χανς-Γιόακιμ Βάτσκε, συναντήθηκαν με τον έμπειρο προπονητή στη Νέα Υόρκη και «… κατά τη διάρκεια αυτής της εποικοδομητικής ανταλλαγής απόψεων, επιτεύχθηκε συμφωνία σχετικά με τα κύρια σημεία ενός πιθανού συμβολαίου», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η σχετική ανακοίνωση.

«Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα. Και τα δύο μέρη είναι πεπεισμένα ότι οι διαπραγματεύσεις -με την επιφύλαξη συμφωνίας με τον νυν εργοδότη του Κλοπ, την Red Bull- μπορούν τελικά να ολοκληρωθούν με επιτυχία», προσθέτει το δελτίο Τύπου της ομοσπονδίας και καταλήγει:

«Οποιαδήποτε πιθανή σύμβαση θα απαιτήσει την τελική έγκριση από το εποπτικό συμβούλιο και τη γενική συνέλευση της DFB».

Ο Κλοπ έχει μείνει εκτός πάγκων από το καλοκαίρι του 2024, όταν αποχώρησε μετά από εννέα χρόνια από τη Λίβερπουλ. Από την 1η Ιανουαρίου 2025 εργάζεται ως διευθυντής ποδοσφαίρου στον όμιλο της Red Bull.

 

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