Γεωλογικό ορόσημο: Οι επιστήμονες χαρτογράφησαν για πρώτη φορά ολόκληρη την κρυμμένη όγδοη ήπειρο της Γης

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Η Ζηλανδία, η όγδοη και κατά το πλείστον βυθισμένη ήπειρος της Γης που εκτείνεται γύρω από τη Νέα Ζηλανδία, χαρτογραφήθηκε πλήρως το 2023 μετά την ολοκλήρωση της μελέτης στον βόρειο τομέα της.

Πρόσφατα γεωλογικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της σεισμικής απεικόνισης, υποδεικνύουν ότι η ήπειρος αποτελεί ένα τεράστιο υποθαλάσσιο αρχείο που παραμένει υπό αποκωδικοποίηση.

Η Ζηλανδία είχε τεράστιες προοπτικές ως η όγδοη ήπειρος της Γης — μέχρι που περίπου το 95% της μάζας της βυθίστηκε κάτω από τον ωκεανό.

Αν και το μεγαλύτερο μέρος της Ζηλανδίας ίσως να μην φιλοξενήσει ποτέ κατοίκους —τουλάχιστον όχι στεριανούς— η εν δυνάμει αυτή ήπειρος δεν θεωρείται πλέον απλώς χαμένη.

Το 2023, οι ερευνητές ολοκλήρωσαν τη χαρτογράφηση των βόρειων δύο τρίτων της Ζηλανδίας, ολοκληρώνοντας την τεκμηρίωση της υποθαλάσσιας μάζας γης που εκτείνεται σε σχεδόν 5 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Το ότι «χαρτογραφήθηκε» δεν σημαίνει ότι γνωρίζουμε λεπτομερώς κάθε κορυφογραμμή, λεκάνη, ρήγμα και θαμμένο στρώμα της Ζηλανδίας, αλλά απλώς ότι ολοκληρώθηκε ο αναγνωριστικός χάρτης σε επίπεδο ηπείρου.

Σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Tectonics, ερευνητές από το ινστιτούτο GNS Science της Νέας Ζηλανδίας τεκμηρίωσαν τη διαδικασία συλλογής δειγμάτων πετρωμάτων μέσω βυθοκόρησης (δραγαρίσματος) από την κορυφογραμμή Fairway Ridge έως τη Θάλασσα των Κοραλλιών, με σκοπό να αναλύσουν τη γεωχημική σύσταση των πετρωμάτων και να κατανοήσουν την υποθαλάσσια δομή της Ζηλανδίας.

Η ιστορία της Ζηλανδίας ανάγεται στη Γοντβάνα, την αρχαία υπερήπειρο που περιλάμβανε επίσης εκτάσεις που σήμερα αποτελούν την Αυστραλία και την Ανταρκτική.

Το χρονικό της αποκόλλησης: Πώς η Ζηλανδία «αποχαιρέτησε» την υπερήπειρο Γοντβάνα

Η παλαιότερη, πιο απλοποιημένη εκδοχή ήθελε τη Ζηλανδία να αποσπάται πριν από περίπου 80 εκατομμύρια χρόνια και να βυθίζεται. Η νεότερη εικόνα είναι πιο περίπλοκη — αλλά και πιο ακριβής.

Μια ανασκόπηση του 2025 περιγράφει μια μακρά διαδικασία τεκτονικής ύφεσης, με τη ζώνη καταβύθισης να τερματίζεται πριν από περίπου 105 εκατομμύρια χρόνια, τη Ζηλανδία να αποκολλάται σταδιακά από τη Γοντβάνα από τα 80 έως τα 60 εκατομμύρια χρόνια πριν, και την ήπειρο να αυτονομείται πλήρως πριν από περίπου 55 εκατομμύρια χρόνια.

Στη συνέχεια ήρθε ακόμα μεγαλύτερη καταστροφή. Για περίπου τα τελευταία 45 εκατομμύρια χρόνια, το όριο της τεκτονικής πλάκας Ειρηνικού-Αυστραλίας τέμνει τη Ζηλανδία, παραμορφώνοντας μια ήπειρο που ήταν ήδη, κατά το πλείστον, υποβρύχια.

Η Νέα Ζηλανδία αποτελεί το πιο αναγνωρίσιμο τμήμα της Ζηλανδίας που βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια του νερού, αν και μερικά ακόμα νησιά στην ευρύτερη περιοχή αποτελούν επίσης μέρος της εν λόγω «εν δυνάμει ηπείρου».

Η έρευνα αυτή, με επικεφαλής τον Νικ Μόρτιμερ (Nick Mortimer), πραγματοποίησε βυθοκόρηση στα βόρεια δύο τρίτα της βυθισμένης περιοχής, ανασύροντας κροκαλοπαγή και ψηφιδοπαγή ψαμμίτη, λεπτόκοκκο ψαμμίτη, ιλυόλιθο, βιοκλαστικό ασβεστόλιθο και βασαλτική λάβα από διάφορες χρονικές περιόδους.

Χρονολογώντας τα πετρώματα και ερμηνεύοντας τις μαγνητικές ανωμαλίες, οι ερευνητές αναφέρουν ότι κατάφεραν να χαρτογραφήσουν τις κύριες γεωλογικές ενότητες σε ολόκληρη τη Βόρεια Ζηλανδία.

«Η εργασία αυτή ολοκληρώνει την υποθαλάσσια αναγνωριστική γεωλογική χαρτογράφηση ολόκληρης της ηπείρου της Ζηλανδίας», δήλωσαν οι ίδιοι.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο ψαμμίτης είναι ηλικίας περίπου 95 εκατομμυρίων ετών και χρονολογείται από την Ύστερη Κρητιδική περίοδο, ενώ εντόπισαν επίσης ένα μείγμα γρανιτένιων και ηφαιστειακών κροκαλών ηλικίας έως και 130 εκατομμυρίων ετών, από την Πρώιμη Κρητιδική περίοδο.

Οι βασάλτες είναι νεότεροι —έχουν ηλικία περίπου 40 εκατομμυρίων ετών— και προέρχονται από την Ηώκαινο περίοδο.

Το επόμενο κεφάλαιο: Οι υποθαλάσσιες λεκάνες που «κρύβουν» τα μυστικά του πλανήτη

Το επόμενο κεφάλαιο της έρευνας έχει μετατοπιστεί στις λεκάνες. Το 2024, το ινστιτούτο GNS Science και μια επακόλουθη έκθεση στο επιστημονικό περιοδικό Eos ανέδειξαν μια σύνθεση σε επίπεδο λεκάνης για 25 μεγάλες υποθαλάσσιες ιζηματογενείς λεκάνες.

Αυτές καλύπτουν περίπου 1,64 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα —δηλαδή σχεδόν το 28% της υποθαλάσσιας επικράτειας της Νέας Ζηλανδίας. Ενώ τα πετρώματα του υποβάθρου μπορούν να δείξουν στους γεωλόγους πού βρίσκεται ο σκληρός σκελετός της ηπείρου, οι ιζηματογενείς λεκάνες κρύβουν διαφορετικά στοιχεία:

Πληροφορίες για το παλαιοκλίμα, τα ωκεάνια ρεύματα, τη γένεση των βουνών, τη βιοποικιλότητα και τη μακρά ιστορία της επιφάνειας που συσσωρεύτηκε αφότου ο φλοιός τεντώθηκε και λέπτυνε.

Η επιστημονική μελέτη του 2023 αμφισβήτησε επίσης το παλαιότερο, πιο απλοποιημένο μοντέλο αποκόλλησης. Αντί να αντιμετωπίζουν τον διαχωρισμό της Ζηλανδίας κυρίως ως μια κίνηση οριζόντιας μετάθεσης (strike-slip), οι ερευνητές υποστήριξαν ότι η εσωτερική παραμόρφωση στη Ζηλανδία και τη Δυτική Ανταρκτική υποδεικνύει μια διαδικασία εφελκυσμού και λέπτυνσης — ο φλοιός δηλαδή τεντώθηκε τόσο έντονα, ώστε άνοιξε χώρος για τα ωκεάνια ύδατα, συμβάλλοντας έτσι στον σχηματισμό της Θάλασσας της Τασμανίας.

Μεταγενέστερες έρευνες πρόσθεσαν ακόμη περισσότερα επίπεδα γνώσης: Μελέτη του 2024 στο περιοδικό Tectonics υποστήριξε ότι η αντίσταση λόγω σύγκρουσης κατά μήκος του περιθωρίου της Ζηλανδίας ενδέχεται να επηρέασε μια συνιστώσα της περιστροφής της Πλάκας του Ειρηνικού κατά τη διάρκεια της ηωκαινικής κάμψης της κίνησής της.

Παράλληλα, μια σεισμική μελέτη του 2025 στο υποθαλάσσιο ύψωμα Lord Howe Rise αποσαφήνισε τη δομή της αποκόλλησης, δείχνοντας πώς τα μετα-ρηξιγενή χαρακτηριστικά μπορούν να περιπλέξουν αυτό που βλέπουν σήμερα οι γεωλόγοι.

Το τρέχον πρόγραμμα του ινστιτούτου GNS Science, το οποίο απευθύνεται στο ευρύ κοινό, συνδέει αυτό το γεωλογικό πλαίσιο ηπειρωτικής κλίμακας με τους φυσικούς κινδύνους, τους πόρους, το περιβάλλον και τα ανοιχτά γεωδεδομένα.

Σε αυτά περιλαμβάνεται και η πύλη «E Tūhura – Explore Zealandia», ένας διαδραστικός ιστότοπος που προσφέρει γεωεπιστημονικούς χάρτες και περιφερειακές πληροφορίες.

Η υποθαλάσσια ήπειρος παραμένει ένα γεωλογικό θαύμα, αλλά πλέον αποτελεί και ένα ενεργό, αξιοποιήσιμο σύνολο δεδομένων.