Το Ιράν προειδοποιεί: «Δεν δεσμευόμαστε από τη συμφωνία αν συνεχιστούν οι παραβιάσεις της από τις ΗΠΑ»

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Διεθνή Νέα

Ιραβανί ΟΗΕ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ιρανός αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ προειδοποίησε ότι η χώρα του δεν θα θεωρεί πλέον ότι δεσμεύεται από το πρωτόκολλο συμφωνίας, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες «συνεχίσουν να μην τηρούν τις υποχρεώσεις τους».
  • Ο αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εκφράσθηκε για πρώτη φορά μετά την κηδεία του πατέρα του, ορκιζόμενος «να εκδικηθούμε το αίμα του μάρτυρα ηγέτη και όλων των μαρτύρων αυτών των δύο πολέμων».
  • Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ προειδοποίησε πως η «εκδίκηση» είναι «αναπόφευκτη» μετά την κηδεία του πατέρα του, ο οποίος σκοτώθηκε από τις ισραηλινοαμερικανικές επιθέσεις.

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O Ιρανός αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί προειδοποίησε ότι η χώρα του δεν θα θεωρεί πλέον ότι δεσμεύεται από το πρωτόκολλο συμφωνίας, που συνήφθη τον Ιούνιο μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, αν αυτές οι τελευταίες «συνεχίσουν να μην τηρούν τις υποχρεώσεις τους», μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

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Ο αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εκφράσθηκε -με ένα γραπτό μήνυμά του, που φέρει χθεσινή ημερομηνία 10/07 , αλλά δημοσιοποιήθηκε σήμερα 11/07- για πρώτη φορά μετά την κηδεία του πατέρα και προκατόχου του, του Αλί Χαμενεΐ, η οποία ολοκληρώθηκε την Πέμπτη με τον ενταφιασμό του αφού είχε αρχίσει έξι ημέρες νωρίτερα.

«Ορκιζόμαστε να εκδικηθούμε…»

«Ορκιζόμαστε να εκδικηθούμε το αίμα του μάρτυρα ηγέτη και όλων των μαρτύρων αυτών των δύο πολέμων», γράφει ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα τον Μάρτιο, αλλά δεν έχει εμφανισθεί έκτοτε δημοσίως. «Αυτή η εκδίκηση είναι η βούληση του έθνους μας και πρέπει αναπόφευκτα να λάβει χώρα».

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«Αυτοί οι εγκληματίες, τα ονόματα των οποίων βρίσκονται σε μια λίστα, θα πάρουν στον τάφο τους την επιθυμία για έναν ειρηνικό θάνατο στο κρεβάτι τους», πρόσθεσε.

Την Παρασκευή 10/07, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι θέλει να τον δολοφονήσει και υποσχέθηκε και πάλι να το εκμηδενίσει.

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Παράλληλα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ προειδοποίησε πως η «εκδίκηση» είναι «αναπόφευκτη» μετά την κηδεία του πατέρα του, ο οποίος σκοτώθηκε από τις ισραηλινοαμερικανικές επιθέσεις.

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