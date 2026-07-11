Ιρανός ΥΠΕΞ: «Εμείς τηρήσαμε τον λόγο μας, οι ΗΠΑ παραβίασαν την εκεχειρία»

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη τήρησε τον λόγο της στην εκεχειρία με τις ΗΠΑ, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον για παραβίασή της λόγω της επανεπιβολής οικονομικών κυρώσεων. Οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις έπειτα από επιθέσεις της Τεχεράνης κατά εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Ιράν ΗΠΑ Γενεύη ουρανίο Αμπάς Αραγτσί
Φωτογραφία: Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη «τήρησε τον λόγο» της απέναντι στις ΗΠΑ μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης (MoU) για εκεχειρία.
  • Κατηγόρησε την Ουάσινγκτον για «παραβίαση» της εκεχειρίας, επειδή επανέφερε τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος του Ιράν.
  • Ο Αραγτσί πρόσθεσε πως «δεν μπορεί να υπάρξει σεβασμός αν δεν είναι αμοιβαίος», τονίζοντας την ανάγκη αμοιβαίας συμμόρφωσης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η Τεχεράνη «τήρησε τον λόγο» της απέναντι στις ΗΠΑ μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης (MoU) για εκεχειρία, για την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τελείωσε, σημείωσε σήμερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Τραμπ: Απειλεί να ισοπεδώσει το Ιράν αν γίνει απόπειρα δολοφονίας του – «1.000 πύραυλοι είναι οπλισμένοι και στραμμένοι πάνω σας»

«Μέχρι στιγμής, το Ιράν έχει τηρήσει τον λόγο του», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο Αραγτσί, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον για «παραβίαση» της εκεχειρίας, επειδή επανέφερε τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος του Ιράν.


«Η παραβίαση αυτή προστίθεται σε άλλες παραβιάσεις και λάθος βήματα που έχουν κάνει οι ΗΠΑ. Ας κοιτάξουμε τα πράγματα κατάματα: δεν μπορεί να υπάρξει σεβασμός αν δεν είναι αμοιβαίος», πρόσθεσε ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

Υπενθυμίζεται πως οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις κατά του Ιράν, μετά τις επιθέσεις της Τεχεράνης κατά εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, στοχεύοντας τον Ιρανό τραπεζίτη Αλί Ανσάρι και ιρανικά ανταλλακτήρια συναλλάγματος.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ