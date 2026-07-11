Ιρανός ΥΠΕΞ: «Εμείς τηρήσαμε τον λόγο μας, οι ΗΠΑ παραβίασαν την εκεχειρία»

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Η Τεχεράνη «τήρησε τον λόγο» της απέναντι στις ΗΠΑ μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης (MoU) για εκεχειρία, για την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τελείωσε, σημείωσε σήμερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

«Μέχρι στιγμής, το Ιράν έχει τηρήσει τον λόγο του», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο Αραγτσί, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον για «παραβίαση» της εκεχειρίας, επειδή επανέφερε τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος του Ιράν.

Iran has so far kept its word, unlike the so-called U.S. Treasury Secretary who is violating Para 9 of the MoU. That violation follows other violations and missteps by the United States. Reality check: There can only be mutual compliance. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 11, 2026



«Η παραβίαση αυτή προστίθεται σε άλλες παραβιάσεις και λάθος βήματα που έχουν κάνει οι ΗΠΑ. Ας κοιτάξουμε τα πράγματα κατάματα: δεν μπορεί να υπάρξει σεβασμός αν δεν είναι αμοιβαίος», πρόσθεσε ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

Υπενθυμίζεται πως οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις κατά του Ιράν, μετά τις επιθέσεις της Τεχεράνης κατά εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, στοχεύοντας τον Ιρανό τραπεζίτη Αλί Ανσάρι και ιρανικά ανταλλακτήρια συναλλάγματος.