Σε περιδίνηση ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου – Η μάχη για την Κεντρική Επιτροπή και η επόμενη μέρα

Στο σημείο μηδέν βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την αιφνίδια και κατά πολλούς προδιαγεγραμμένη παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία του κόμματος. Η μάχη για τα ηνία του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε εξέλιξη, με την πτέρυγα της εσωκομματικής αντιπολίτευσης να επιχειρεί να αναλάβει τον έλεγχο του κόμματος. Το χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων για τα καθοδηγητικά όργανα έχει μετατραπεί σε πεδίο έντονης αντιπαράθεσης, με τις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις να είναι συνεχείς και το τελικό αποτέλεσμα να παραμένει εντελώς αβέβαιο.

Τα αντίπαλα στρατόπεδα παίρνουν θέση για την επόμενη μέρα και χαράσσουν τη στρατηγική τους, με το ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκεται στην πιο πολωμένη φάση της ιστορίας του. Η σύγκρουση αναμένεται να κορυφωθεί σήμερα, με την εσωκομματική αντιπολίτευση να επιμένει στη διεξαγωγή της Κεντρικής Επιτροπής και να καλεί σε μαζική συμμετοχή.

Αν και η συνεδρίαση -την οποία είχε προκαλέσει το 25% των μελών- αναβλήθηκε για λίγες μέρες από την αν. γραμματέα Αναστασία Σαπουνά μετά την παραίτηση Φάμελλου, η άλλη πλευρά επιμένει να γίνει και δεν κάνει πίσω. Την ίδια ώρα, η επίσημη ιστοσελίδα του ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει μια «φρεσκαρισμένη» λίστα της Κ.Ε., από την οποία διαγράφηκαν όσοι αποχώρησαν πρόσφατα και τη θέση τους πήραν οι αναπληρωματικοί.

To χρονικό του χάους για την Κεντρική Επιτροπή

Μέχρι το βράδυ της Παρασκευής, η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ήταν στον αέρα, καθώς από τη μία πλευρά ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας Φώτης Κουβέλης δήλωσε ότι θα γίνει κανονικά, ικανοποιώντας το αίτημα του Παύλου Πολάκη, του Νίκου Παππά και της Ρένας Δούρου, και από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε δελτίου Τύπου γνωστοποιώντας ότι η συνεδρίαση έχει ακυρωθεί, συγκαλώντας Πολιτική Γραμματεία τη Δευτέρα.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας του κόμματος, εξήγησε σε δηλώσεις του ότι, εφόσον το αίτημα της σύγκλησης έγινε από το 25% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, είναι «καταστατική υποχρέωση» να συνεδριάσει, ανεξάρτητα με το «εάν απουσιάζει ή δεν απουσιάζει ο πρόεδρος του κόμματος και εάν δεν θέλει τη λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής η αναπληρώτρια γραμματέας».

«Η συλλογή υπογραφών για τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής είναι απολύτως νόμιμη και με βάση το καταστατικό, αύριο θα γίνει όπως και δήποτε και παρά τις παράνομες ενέργειες της αναπληρώτριας γραμματέως, η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής», δήλωσε ο Παύλος Πολάκης, καλώντας όλα τα μέλη της ΚΕ αύριο στις 10.30 στο ξενοδοχείο Wyndham ενώ, όπως είπε, θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής και μέσω zoom. Για να πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση, όπως είπε, πρέπει να συμμετάσχουν τουλάχιστον 130-135 μέλη.

Ο κ. Πολάκης υπογράμμισε πως η συνεδρίαση θα έχει ως αντικείμενο την αλλαγή της πολιτικής απόφασης της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής, «τονίζοντας δυνατά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις επόμενες εκλογές με ένα σαφές προγραμματικό πλαίσιο που έχει ψηφίσει και στα συνέδρια του, καλώντας την ευρύτερη δυνατή συσπείρωση αριστερών δημοκρατικών προοδευτικών δυνάμεων». Επιπλέον, όπως είπε, θα πάρει απόφαση για την επαναφορά του στη κοινοβουλευτική ομάδα με βάση απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και τρίτον, θα υπάρξει συμπλήρωση της Πολιτικής Γραμματείας και εκλογή νέου γραμματέα.

Σχετικά με το μήνυμα ακύρωσης της ΚΕ που είχε στείλει το βράδυ της Παρασκευής η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος, Αναστασία Σαπουνά, σχολίασε ότι «δεν είχε απολύτως καμία ούτε νομιμοποίηση ούτε αρμοδιότητα να την ακυρώσει», ενώ επισήμανε ότι, βάσει καταστατικού, ρόλο προέδρου μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου αναλαμβάνει η Πολιτική Γραμματεία. Όσον αφορά το ποιος θα κάνει την εισήγηση στην ΚΕ, υποστήριξε ότι εφόσον η σύγκλησή της έγινε μετά από αίτημα μελών της, ούτως ή άλλως θα γινόταν από κάποιο από αυτά, όπως και θα γίνει.

«Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ενότητα και συλλογική λειτουργία. Η Κεντρική Επιτροπή γίνεται κανονικά βάσει καταστατικού. Η δήλωση του Φώτη Κουβέλη λύνει όλα τα ζητήματα», τόνισε από την πλευρά του ο Νίκος Παππάς. Όσον αφορά την επαναφορά του Παύλου Πολάκη στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο Νίκος Παππάς είπε ότι «de facto και πολιτικά επανεντάσσεται στην ΚΟ του κόμματος», καθώς είχε διαγραφεί υπό συνθήκες που δεν υφίστανται σήμερα. «Δεν υπάρχει περίπτωση διαδικαστικού τύπου θέματα να λύσουν μείζονες πολιτικές επιλογές», συμπλήρωσε σε δηλώσεις του.

Δεν υπάρχει καμία σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής από το κόμμα, επέμεινε η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αναστασία Σαπουνά. Μιλώντας σε δημοσιογράφους εξήγησε ότι η αναβολή της συνεδρίασης της ΚΕ ήταν αναγκαία μετά την παραίτηση του προέδρου κόμματος, Σωκράτη Φάμελλου, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες για την συντεταγμένη σύγκληση των οργάνων του κόμματος. Όπως είπε η ίδια πρόκειται να πραγματοποιηθεί Πολιτική Γραμματεία την ερχόμενη Δευτέρα και η εισήγηση της είναι να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή στις 18 Ιουλίου.

Ακολούθησε δε και επίσημη ανακοίνωση από το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα όσα δήλωσαν Κουβέλης, Πολάκης και Παππάς, καθώς αναφέρει ρητά ότι η σημερινή συνεδρίαση έχει αναβληθεί και ότι ήδη έχουν κληθεί τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας τη Δευτέρα το μεσημέρι.

«Για να εκκινήσει η διαδικασία εκλογής προέδρου και αναπλήρωσής του σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του κόμματος, έχει ήδη αποσταλεί πρόσκληση για συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας τη Δευτέρα 13/7/2026 και ώρα 15.00 στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου, ώστε να προγραμματιστεί και η απαραίτητη σύγκλιση της ΚΕ», ανέφερε μεταξύ άλλων το γραφείο Τύπου.

Ακόμη και έπειτα από αυτή την εξέλιξη, η εσωκομματική αντιπολίτευση διεμήνυσε ότι η συνεδρίαση θα γίνει κανονικά, αυτό το Σαββατοκύριακο, επαναλαμβάνοντας ότι το αίτημα έγινε από το 25% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Μάλιστα, ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του στo Facebook κάλεσε ξανά τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, εξαπολύοντας επίθεση σε όσους όπως ισχυρίζεται, επιχειρούν να την ματαιώσουν.

«ΜΗΝ ΔΙΝΕΤΕ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ σε μηνύματα που στέλνει μια αναπληρώτρια γραμματέας (ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ) για αναβολή της συνεδρίασης! Προφανώς το κάνει σε συνεννόηση με κύκλους που θέλουν διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ» ανέφερε ο Παύλος Πολάκης. «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα υπάρξει και θα δυναμώσει ξανά!! ΤΕΛΕΙΑ -ΤΕΛΟΣ» τόνισε, ενώ σε βίντεο που συνόδευε την ανάρτησή του, παρέθεσε την «ατζέντα» της συνεδρίασης: «Πρώτον να αλλάξει η πολιτική απόφαση και ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει στις επόμενες εκλογές με μία προγραμματική συμφωνία και με άλλες δυνάμεις που θέλουν και μπορούν για τις βαθιές αλλαγές που έχει ανάγκη η κοινωνία. Δεύτερον για να επαναφέρει εμένα με απόφασή της στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. Τρίτον, για να εκλέξει νέο γραμματέα και να συμπληρώσει της Πολιτικής Γραμματείας».

Την ηγεσία θα διεκδικήσουν Πολάκης και Δούρου

Σημειώνεται πάντως ότι, όπως λένε κοινοβουλευτικές πηγές, δεν φτάνει να αποφασίσει ένα κομματικό όργανο για την επιστροφή Πολάκη, αλλά ο εκάστοτε πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, θέση η οποία στον ΣΥΡΙΖΑ παραμένει κενή. Ο δρόμος για την εκλογή προέδρου ΚΟ πιθανώς θα ανοίξει μέσα στην εβδομάδα, με τα δεδομένα που υπάρχουν έως τώρα να δείχνουν δύο διεκδικητές, τον Παύλο Πολάκη, που ήδη έχει ανακοινώσει ότι θα είναι υποψήφιος πρόεδρος, και τη Ρένα Δούρου. Βέβαια ο οποιοσδήποτε προγραμματισμός βρίσκεται ουσιαστικά στον αέρα, καθώς επικρατεί απόλυτη αβεβαιότητα για το αν θα υπάρξουν νέες παραιτήσεις βουλευτών και στελεχών τις επόμενες ημέρες.

Στόχος τής μέχρι σήμερα μειοψηφίας είναι να αλλάξει η απόφαση της 6ης Ιουνίου που «φωτογράφιζε» πως το κόμμα δεν θα συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές. Όμως δεν αποκλείεται, από Δευτέρα, να υπάρξει μπαράζ αποχωρήσεων, αν περάσει το κόμμα στα χέρια της λεγόμενης αντιπολίτευσης, ενώ κάποιοι άλλοι, παρότι φαίνεται πως έχουν λάβει τις αποφάσεις τους, πιθανότατα θα επιλέξουν να περιμένουν να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα και να αποχωρήσουν μετά το καλοκαίρι.

Η «απαρτία»

Το μεγάλο ερώτημα είναι επίσης αν οι όποιες αποφάσεις ληφθούν στην Κεντρική Επιτροπή θα αναγνωριστούν, αλλά και πόσα και ποια μέλη θα δώσουν το παρών, ενώ δεν θα υπάρχει κάποιος και από την πλευρά της αποκαλούμενης πλειοψηφίας προκειμένου να ταυτοποιήσει πρόσωπα αλλά και τον αριθμό τους. Σημειώνεται ότι η κυρίαρχη τάση στους λεγόμενους «προεδρικούς» είναι να απέχουν.

«Όλα θα κριθούν από την επίτευξη σοβαρής απαρτίας αύριο που θα κλείσει τα στόματα σε όλους αυτούς, εντός και εκτός ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι απεργάζονται τα σενάρια διάλυσης. Θα είμαστε εκεί για να το αποτρέψουμε. Ελπίζω και πιστεύω ότι για άλλη μια φορά θα το καταφέρουμε», ανέφερε, μεταξύ άλλων ο κ. Πολάκης στο κάλεσμά του.