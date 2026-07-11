Γεωργιάδης: Το Σισμανόγλειο θα έχει κανονικά εφημερία – Ευχαρίστησε διοίκηση και προσωπικό

Το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο επανέρχεται σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία και συμμετέχει κανονικά στην εφημερία, μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Α’ Παθολογική Κλινική του. Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ευχαρίστησε τη διοίκηση και το προσωπικό για την άμεση και αποτελεσματική αποκατάσταση της λειτουργίας των κλινικών.

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Άδωνις Γεωργιάδης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία επανέρχεται το Σισμανόγλειο μετά τη φωτιά, συμμετέχοντας κανονικά στη σημερινή εφημερία, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.
  • Η Α’ Παθολογική Κλινική, η οποία υπέστη τις μεγαλύτερες ζημιές, μετεγκαταστάθηκε άμεσα σε κατάλληλο χώρο, ενώ ολοκληρώθηκαν οι εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης των γειτονικών χώρων.
  • Ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια και τις ειλικρινείς του ευχαριστίες σε όλο το προσωπικό του νοσοκομείου για την υπεράνθρωπη προσπάθεια και τον επαγγελματισμό του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία επανέρχεται το Σισμανόγλειο μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Α’ Παθολογική Κλινική, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος επισημαίνει ότι το νοσοκομείο θα συμμετέχει κανονικά στη σημερινή εφημερία.

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«Μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Α’ Παθολογική Κλινική του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, η Διοίκηση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας και η Διοίκηση του Νοσοκομείου εργάστηκαν με ταχύτητα, σχέδιο και αποτελεσματικότητα, ώστε να αποκατασταθεί άμεσα η εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου.

Η Α’ Παθολογική Κλινική, η οποία υπέστη τις μεγαλύτερες ζημιές, μετεγκαταστάθηκε άμεσα σε κατάλληλο χώρο, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της νοσηλείας και την απρόσκοπτη φροντίδα των ασθενών.

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Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης των γειτονικών χώρων, με αποτέλεσμα η Β’ Πνευμονολογική Κλινική και η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού να λειτουργούν κανονικά και με απόλυτη ασφάλεια», τονίζει ο κ. Γεωργιάδης.

«Το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο θα συμμετάσχει κανονικά στην σημερινή εφημερία, συνεχίζοντας να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας στους πολίτες χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητα και την ασφάλεια της παρεχόμενης φροντίδας.

Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια και τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες σε όλο το προσωπικό του Σισμανογλείου Νοσοκομείου. Για δύο συνεχόμενα εικοσιτετράωρα, ιατροί, νοσηλευτές, διοικητικοί, τεχνικές υπηρεσίες, προσωπικό καθαριότητας και όλοι οι εργαζόμενοι κατέβαλαν υπεράνθρωπη προσπάθεια, δουλεύοντας ακούραστα, με επαγγελματισμό, αίσθημα ευθύνης και αυταπάρνηση, ώστε το νοσοκομείο να επανέλθει το συντομότερο δυνατό σε πλήρη λειτουργία.

Η άμεση ανταπόκριση, η άριστη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων και η αφοσίωση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν την καλύτερη απόδειξη της ανθεκτικότητας και της επιχειρησιακής ετοιμότητας του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, στηρίζοντας κάθε αναγκαία ενέργεια για την πλήρη αποκατάσταση των υποδομών του και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών», προσθέτει.

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