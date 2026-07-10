Φωτιά στο Σισμανόγλειο: Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε ο 76χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση

Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε ο 76χρονος ασθενής που κατηγορείται ότι προκάλεσε τη φωτιά στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα του εμπρησμού από πρόθεση, καθώς και για το αδίκημα της διακεκριμένης φθοράς. Μετά την άσκηση της δίωξης οδηγήθηκε ενώπιον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 04:53 σε θάλαμο νοσηλείας του πρώτου ορόφου του Σισμανογλείου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και του προσωπικού του νοσοκομείου. Για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν περίπου 35 ασθενείς από τον πρώτο όροφο και άλλοι 35 από τον δεύτερο όροφο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 76χρονος νοσηλευόταν στον θάλαμο από τον οποίο ξεκίνησε η φωτιά και φέρεται κατά την προανάκριση να παραδέχθηκε την πράξη του, εκφράζοντας παράλληλα μεταμέλεια.

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού εξακολουθούν να διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.