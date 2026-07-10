Τραμπ για Ιράν: «Ζήτησαν να συνεχιστούν οι συνομιλίες – Συμφωνήσαμε αλλά τους τονίσαμε η κατάπαυση του πυρός έχει τελειώσει»

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Διεθνή Νέα

Ντόναλντ Τραμπ
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Ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε μέσω του Truth Social ότι το Ιράν ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνεχιστούν οι συνομιλίες ανάμεσα στις δύο πλευρές.

«Συμφωνήσαμε» τονίζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ ωστόσο επισημαίνει ότι «τους έχουμε δηλώσει, με απόλυτη σαφήνεια, ότι η κατάπαυση του πυρός έχει τελειώσει».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ:

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μας ζήτησε να συνεχίσουμε τις “συνομιλίες”. Συμφωνήσαμε να το κάνουμε, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες τους έχουν δηλώσει, με απόλυτη σαφήνεια, ότι η κατάπαυση του πυρός έχει ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ!»

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