Ιταλία: Συνδικαλιστής καταδικάσθηκε για σεξουαλική κακοποίηση αεροσυνοδού – «Δικαιώθηκα, αλλά πλήρωσα ένα πολύ υψηλό τίμημα»

Ποινή φυλάκισης 14 μηνών επιβλήθηκε από το Εφετείο του Μιλάνου σε Ιταλό συνδικαλιστή, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική κακοποίηση γυναίκας, που εργαζόταν ως αεροσυνοδός.

Το περιστατικό συνέβη τον Μάρτιο του 2018, όπως κατήγγειλε, είχε συναντήσει τον συνδικαλιστή σε επαγγελματικό χώρο, για να του εκθέσει μια σειρά προβλημάτων που αντιμετώπιζε με την εργοδοσία της. Ό ίδιος, όμως, εκμεταλλεύθηκε την ευκαιρία για να της επιτεθεί, φθάνοντας στο σημείο να την κακοποιήσει σεξουαλικά.

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο αλλά και το Εφετείο της ιταλικής συμπρωτεύουσας είχαν αθωώσει τον κατηγορούμενο, με το σκεπτικό ότι η γυναίκα είχε στην διάθεσή της 20 με 30 δευτερόλεπτα, για να απομακρυνθεί και να εναντιωθεί στην άσκηση σεξουαλικής βίας.

Ωστόσο, ύστερα από προσφυγή των δικηγόρων της στον Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, οι δυο αυτές αποφάσεις ακυρώθηκαν και διατάχθηκε η τέλεση νέας δίκης από το Εφετείο.

Με την σημερινή τους απόφαση οι δικαστές δικαίωσαν την πρώην αεροσυνοδό.

Όπως αναφέρουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η ετυμηγορία τους στηρίζεται στην διαπίστωση του Αρείου Πάγου της χώρας ότι δεν μετρά αν υπήρξε ένα μικρό χρονικό περιθώριο κατά το οποίο το θύμα θα μπορούσε να απομακρυνθεί, διότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σημαντικά στοιχεία, όπως το αδιαμφισβήτητο σοκ και η ψυχολογική πίεση που υπέστη, τα οποία μπορεί να παίξουν καθοριστικής σημασίας ρόλο.

«Δικαιώθηκα, αλλά πλήρωσα ένα πολύ υψηλό τίμημα»

«Δικαιώθηκα, αλλά πλήρωσα ένα πολύ υψηλό τίμημα. Δυσφημίστηκα στην δουλειά μου, η όλη αυτή δικαστική περιπέτεια διήρκεσε οκτώ χρόνια και πολλές φορές, στο διάστημα αυτό, αναρωτήθηκα αν ο αγώνας που έκανα, άξιζε τον κόπο», δήλωσε η 49χρονη γυναίκα, η οποία, στο μεταξύ, αναγκάστηκε να αλλάξει επάγγελμα.