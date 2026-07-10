Ιταλία: Συνδικαλιστής καταδικάσθηκε για σεξουαλική κακοποίηση αεροσυνοδού – «Δικαιώθηκα, αλλά πλήρωσα ένα πολύ υψηλό τίμημα»

Το εφετείο του Μιλάνου καταδίκασε Ιταλό συνδικαλιστή σε ποινή φυλάκισης δεκατεσσάρων μηνών για σεξουαλική κακοποίηση αεροσυνοδού, ανατρέποντας προηγούμενες αθωώσεις. Η απόφαση βασίστηκε στην αναγνώριση του σοκ και της ψυχολογικής πίεσης που υπέστη το θύμα, δικαιώνοντας την πρώην αεροσυνοδό μετά από οκτώ χρόνια δικαστικής περιπέτειας.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

βιασμός
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το εφετείο του Μιλάνου καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης δεκατεσσάρων μηνών Ιταλό συνδικαλιστή, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική κακοποίηση αεροσυνοδού. – Αρχικά, ο συνδικαλιστής είχε αθωωθεί, όμως το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε τις αποφάσεις, τονίζοντας ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη το σοκ και η ψυχολογική πίεση του θύματος. – Η σαρανταεννιάχρονη γυναίκα δήλωσε: «Δικαιώθηκα, αλλά πλήρωσα ένα πολύ υψηλό τίμημα», αναφέροντας ότι η δικαστική περιπέτεια διήρκεσε οκτώ χρόνια και αναγκάστηκε να αλλάξει επάγγελμα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ποινή φυλάκισης 14 μηνών επιβλήθηκε από το Εφετείο του Μιλάνου σε Ιταλό συνδικαλιστή, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική κακοποίηση γυναίκας, που εργαζόταν ως αεροσυνοδός.

Το περιστατικό συνέβη τον Μάρτιο του 2018, όπως κατήγγειλε, είχε συναντήσει τον συνδικαλιστή σε επαγγελματικό χώρο, για να του εκθέσει μια σειρά προβλημάτων που αντιμετώπιζε με την εργοδοσία της. Ό ίδιος, όμως, εκμεταλλεύθηκε την ευκαιρία για να της επιτεθεί, φθάνοντας στο σημείο να την κακοποιήσει σεξουαλικά.

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο αλλά και το Εφετείο της ιταλικής συμπρωτεύουσας είχαν αθωώσει τον κατηγορούμενο, με το σκεπτικό ότι η γυναίκα είχε στην διάθεσή της 20 με 30 δευτερόλεπτα, για να απομακρυνθεί και να εναντιωθεί στην άσκηση σεξουαλικής βίας.

Ωστόσο, ύστερα από προσφυγή των δικηγόρων της στον Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, οι δυο αυτές αποφάσεις ακυρώθηκαν και διατάχθηκε η τέλεση νέας δίκης από το Εφετείο.

Με την σημερινή τους απόφαση οι δικαστές δικαίωσαν την πρώην αεροσυνοδό.

Όπως αναφέρουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η ετυμηγορία τους στηρίζεται στην διαπίστωση του Αρείου Πάγου της χώρας ότι δεν μετρά αν υπήρξε ένα μικρό χρονικό περιθώριο κατά το οποίο το θύμα θα μπορούσε να απομακρυνθεί, διότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σημαντικά στοιχεία, όπως το αδιαμφισβήτητο σοκ και η ψυχολογική πίεση που υπέστη, τα οποία μπορεί να παίξουν καθοριστικής σημασίας ρόλο.

«Δικαιώθηκα, αλλά πλήρωσα ένα πολύ υψηλό τίμημα»

«Δικαιώθηκα, αλλά πλήρωσα ένα πολύ υψηλό τίμημα. Δυσφημίστηκα στην δουλειά μου, η όλη αυτή δικαστική περιπέτεια διήρκεσε οκτώ χρόνια και πολλές φορές, στο διάστημα αυτό, αναρωτήθηκα αν ο αγώνας που έκανα, άξιζε τον κόπο», δήλωσε η 49χρονη γυναίκα, η οποία, στο μεταξύ, αναγκάστηκε να αλλάξει επάγγελμα.

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ