Κεφαλονιά: Βίντεο από την πτώση βράχων στην παραλία Μύρτος

Αναστάτωση προκλήθηκε στην παραλία Μύρτος της Κεφαλονιάς όταν σημειώθηκε κατολίσθηση σε απόκρημνο τμήμα της πλαγιάς, με μεγάλους βράχους και χώμα να αποκολλώνται και να καταλήγουν στην ακτή. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, όπου φαίνονται οι λουόμενοι να μην πανικοβάλλονται, καθώς υπάρχει ειδική σήμανση για την επικινδυνότητα του σημείου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αναστάτωση προκλήθηκε στην παραλία Μύρτος της Κεφαλονιάς, όταν σημειώθηκε κατολίσθηση σε απόκρημνο τμήμα της πλαγιάς που βρίσκεται πάνω από την ακτή.
  • Μεγάλοι βράχοι και χώμα αποκολλήθηκαν από το πρανές, καταλήγοντας στην παραλία και σηκώνοντας σύννεφο σκόνης, όπως καταγράφεται σε βίντεο.
  • Οι λουόμενοι που βρίσκονταν στο σημείο δεν φάνηκαν να τρομοκρατούνται, καθώς υπάρχει και ειδική σήμανση για την επικινδυνότητα στο σημείο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αναστάτωση προκλήθηκε στην παραλία Μύρτος της Κεφαλονιάς, όταν σημειώθηκε κατολίσθηση σε απόκρημνο τμήμα της πλαγιάς που βρίσκεται πάνω από την ακτή.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο που δημοσίευσε ο χρήστης του TikTok @tinabest2005, μεγάλοι βράχοι και χώμα αποκολλήθηκαν από το πρανές, καταλήγοντας στην παραλία και σηκώνοντας σύννεφο σκόνης.

Οι λουόμενοι που βρίσκονταν στο σημείο δεν φάνηκαν να τρομοκρατούνται, άλλωστε υπάρχει και ειδική σήμανση για την επικινδυνότητα στο σημείο.

Δείτε το βίντεο:

 

@tinabest2005 Μια συνηθισμένη μέρα στο νησί.. 🇬🇷😎 #kefalonia #myrtosbeach #greece #rocks ♬ πρωτότυπος ήχος – Smastoras

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