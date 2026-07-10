ΕΛΑΣ για Γεωργιάδη: Ο Αδωνισμός ήταν και παραμένει η πολιτική φιλοσοφία του κ. Μητσοτάκη

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) κάνει λόγο για πανικό της ΝΔ και «Αδωνισμό», που χαρακτηρίζεται από τοξικότητα και συκοφαντία, σημειώνοντας πως πρόκειται για την πολιτική φιλοσοφία του κ. Μητσοτάκη.

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ΕΛΑΣ Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) κάνει λόγο για «πανικό της ΝΔ», τονίζοντας ότι «ο Αδωνισμός ήταν τελικά και παραμένει η πολιτική φιλοσοφία του κου Μητσοτάκη».
  • Ο Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας στον Αλέξη Τσίπρα, είπε χαρακτηριστικά ότι «ο κύριος Τσίπρας κατά την λαϊκή ρήση «έκανε τον Κινέζο»» και δεν μπορεί να του κάνει μήνυση.
  • Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε πως ο κ. Τσίπρας άλλαξε τους Ποινικούς Κώδικες το 2019, ώστε εμπλεκόμενοι σε σκάνδαλα να μην πάνε φυλακή, καλώντας τον να «κόψει τα περί εντιμότητας δικής σου και διαφθοράς των υπολοίπων και πάμε να μιλήσουμε πολιτικά».
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Για πανικό της ΝΔ κάνει λόγο η ΕΛΑΣ με αφορμή τη συνέντευξη που παραχώρησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά, στο OPEN, όπου, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Περιστέρι και στα όσα είπε για τον ίδιο ο πρώην πρωθυπουργός.

Άδωνις Γεωργιάδης: Ο κ. Τσίπρας «έκανε τον Κινέζο» – Δεν μπορεί να μου κάνει μήνυση

«Με την σημερινή του εμφάνιση στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN ο κος Γεωργιάδης απέδειξε και πάλι τον πανικό της ΝΔ.  Η τοξικότητα, η συκοφαντία, η αθλιότητα, με μια λέξη ο Αδωνισμός, ήταν τελικά και παραμένει η πολιτική φιλοσοφία του κου Μητσοτάκη και το τελευταίο καταφύγιο της αποτυχίας του» τονίζει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σε ανακοίνωσή της.

Η συνέντευξη Γεωργιάδη

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε χαρακτηριστικά ότι «ο κύριος Τσίπρας κατά την λαϊκή ρήση «έκανε τον Κινέζο». Υποστήριξε ότι «προσπάθησε με κάποιο ευφυές τέχνασμα να προσπεράσει το προφανές, ότι δεν μπορεί να μου κάνει μήνυση γι’ αυτά που είπα. Γιατί αν μου έκανε μήνυση, θα έπρεπε να πάει στο δικαστήριο και να εξηγήσει γιατί κάποιοι άνθρωποι που δωροδόκησαν, παραδείγματος χάρη άνθρωποι που ήταν εμπλεκόμενοι στη SIEMENS, που ήταν εμπλεκόμενοι στη NOVARTIS, που ήταν εμπλεκόμενοι στα εξοπλιστικά, ενώ θα πήγαιναν φυλακή, δεν πήγαν διότι ο κ. Τσίπρας άλλαξε τους Ποινικούς Κώδικες, κρατώντας τη Βουλή μία επιπλέον εβδομάδα ανοιχτή, το 2019».

Συνέχισε λέγοντας ότι «η ιδέα ενός άσπιλου και αμόλυντου Τσίπρα ο οποίος είναι ο έντιμος, ενώ ο Μητσοτάκης και όλοι εμείς είμαστε οι διεφθαρμένοι έχει πάει περίπατο. Ας αφήσει τα χιουμοράκια ο κ. Τσίπρας, ωραία πέρασε στη Σαρδηνία και ωραία κάπνιζε το πούρο του σε ένα ωραίο εστιατόριο. Θέλω να του πω το εξής και το κλείνουμε εδώ: Αλέξη μου, κόψε τα περί εντιμότητας δικής σου και διαφθοράς των υπολοίπων και πάμε να μιλήσουμε πολιτικά. Διότι αν θέλεις να μείνουμε σε αυτά είμαι καλύτερος από εσένα και το στόμα μου είναι δυνατό και θαρραλέο».

 

 

 

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