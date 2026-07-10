Συνελήφθη 42χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στο Κιλκίς – Έγιναν στάχτη 120 στρέμματα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στη σύλληψη ενός 42χρονου για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (8/7) σε χαμηλή βλάστηση, κοντά στον οικισμό Ξηρόβρυση στο Κιλκίς, προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ο 42χρονος κατηγορείται για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν πηγές ενημέρωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο κατηγορούμενος φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά κατά την εκτέλεση αγροτικών εργασιών με θεριζοαλωνιστική μηχανή.

Από την πυρκαγιά κάηκαν συνολικά 120 στρέμματα, εκ των οποίων 10 στρέμματα αγροτικής έκτασης και 110 στρέμματα δασικής έκτασης. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ ακολούθησε άμεση διερεύνηση από τα αρμόδια ανακριτικά όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διαπίστωση των συνθηκών εκδήλωσής της.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, ο 42χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, κατόπιν προφορικής εντολής του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.

173 συλλήψεις από την 1η Ιανουαρίου

Σημειώνεται ότι, από την 1η Ιανουαρίου έως και την 9η Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 547 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 707.866,33 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 173 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 160 (92,49%) αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 13 (7,51%) πυρκαγιές από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.