Marfin: «Είναι μια δικαίωση, είχαμε εναποθέσει τις ελπίδες μας στον Θεό» – Τι λέει δικηγόρος οικογενειών θυμάτων για τις συλλήψεις

Για ανακούφιση και δικαίωση κάνει λόγο ο δικηγόρος Θρασύβουλος Κονταξής, ο οποίος εκπροσωπούσε οικογένειες των θυμάτων της Marfin, αναφερόμενος στις συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν 16 χρόνια μετά την εμπρηστική επίθεση κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στην Αθήνα και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών εργαζομένων.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά σήμερα, συνελήφθησαν δύο άνδρες ηλικίας 42 ετών στην Αθήνα, κατόπιν σχετικών ενταλμάτων, ενώ για την ίδια υπόθεση κατηγορείται και μία 46χρονη, η οποία είχε φύγει πριν από αρκετά χρόνια για το Ηνωμένο Βασίλειο όπου μένει μόνιμα. Το ένταλμα θα μετατραπεί σε διεθνές και αναμένεται η σύλληψή της από τις βρετανικές αρχές, οι οποίες έχουν ενημερωθεί σχετικά.

«Είναι μια ανακούφιση, μια δικαίωση»

Μιλώντας στην τηλεόραση του Action24, ο δικηγόρος Θρασύβουλος Κονταξής είπε αρχικά πως «είναι πράγματι μια ανακούφιση. Μια δικαίωση, υπό την προϋπόθεση ότι είναι αρκούντως ταυτοποιημένα τα πρόσωπα που εμπλέκονται και υπάρχουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Είναι δικαίωση και για έναν άλλο λόγο που δεν σκέφτεται ο μέσος πολίτης. Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν πολιτικές δυνάμεις στη χώρα που απαξίωναν το συγκεκριμένο τραγικό συμβάν και προσπαθούσαν να το κρατήσουν στην ιστορική λήθη».

«Υπό αυτή την έννοια, είναι και μεγαλύτερη δικαίωση για τα θύματα και για αυτούς που κινδύνευσαν να χαθούν και άλλαξαν οι ζωές τους. Αναμένω, με έναν δισταγμό αν θέλετε, τις επίσημες ανακοινώσεις των αστυνομικών Αρχών για να πιστοποιήσω πράγματι ότι ισχύουν οι δημοσιογραφικές πληροφορίες», πρόσθεσε ο κ. Κονταξής.

Ερωτηθείς σχετικά, υπογράμμισε ότι «είχαμε χάσει τις ελπίδες μας. Πρώτον, λόγω της παρόδου του χρόνου και δεύτερον, λόγω των όσων συνέβησαν εκείνη την ημέρα. Υπήρχαν άτομα συγκεκριμένης πολιτικής κατεύθυνσης που εμπόδισαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις να προσεγγίσουν το σημείο, λόγω της καταστροφής καμερών κλπ. Όλοι είχαμε εναποθέσει τις ελπίδες μας στον Θεό».

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