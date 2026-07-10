Φωτιά στην Οινούσσα Σερρών – Ήχησε το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων

Ξέσπασε επικίνδυνη φωτιά στην Οινούσσα Σερρών. Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο έξω από την πόλη και μαίνεται ανεξέλεγκτη, νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει τεθεί σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού.

Όπως γίνεται γνωστό από το lionnews.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε στην αγροτική περιοχή ανάμεσα στους Επταμύλους και την Οινούσσα, ξεκινώντας από ξερά χόρτα. Εξαιτίας όμως των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, με το έργο της κατάσβεσης να εξελίσσεται σε μια δραματική μάχη με τον χρόνο, καθώς η φωτιά βρίσκεται λίγα μέτρα από τα πρώτα σπίτια στην Οινούσσα.

Στις 15:13 στάλθηκε επείγον μήνυμα μέσω της υπηρεσίας 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή της Οινούσας Σερρών καλώντας τους να κινηθούν προς το Νέο Σούλι.

Σύμφωνα με την επίσημη ειδοποίηση, όσοι βρίσκονται στην Οινούσσα Σερρών πρέπει να κινηθούν προς το Νέο Σούλι. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες τους για τη δική τους ασφάλεια, καθώς η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς οι φλόγες έχουν ήδη προκαλέσει τις πρώτες καταστροφές, έχοντας παραδώσει στις φλόγες μια αποθήκη. Η πυρκαγιά έχει φτάσει σχεδόν έξω από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης «Ασφαλτική», με τους πυροσβέστες να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, ο περιορισμός του μετώπου παραμένει ανέφικτος λόγω της έντασης της φωτιάς. Το προσωπικό της επιχείρησης βρίσκεται επί ποδός και συνδράμει στο σημείο, προσπαθώντας με κάθε μέσο να εμποδίσει τις φλόγες από το να περάσουν στην απέναντι πλευρά και να επεκταθούν στον κεντρικό χώρο της εταιρείας.

Κινητοποιήθηκαν 49 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. Στη συνέχεια όμως οι δυνάμεις αυξήθηκαν και πλέον επιχειρούν 75 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης και της 21ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 20 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.