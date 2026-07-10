Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα στους συλληφθέντες

Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα ασκήθηκε σε βάρος δύο συλληφθέντων για την έκρηξη βυτιοφόρου στον Ασπρόπυργο, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 14 ανθρώπων. Οι κατηγορίες αφορούν έκρηξη, εμπρησμό, βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια και μη λήψη μέτρων ασφαλείας, ενώ η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή για περαιτέρω έρευνα.

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Κοινωνία

Έκρηξη και φωτιά σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα ασκήθηκε σε βάρος των δύο συλληφθέντων για την χθεσινή έκρηξη βυτιοφόρου στον Ασπρόπυργο, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 14 άνθρωποι.
  • Οι κατηγορίες αφορούν τα κακουργήματα της έκρηξης και του εμπρησμού, καθώς και τα πλημμελήματα της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια και της μη λήψης μέτρων ασφαλείας.
  • Η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή, ενώ από τα στοιχεία της έρευνας θα κριθεί εάν θα επεκταθεί η δίωξη και σε άλλα πρόσωπα.

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Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των δύο συλληφθέντων για την χθεσινή έκρηξη βυτιοφόρου στον Ασπρόπυργο, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 14 άνθρωποι, εκ των οποίων οι τέσσερις σοβαρά.

Οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν, κατά περίπτωση, για το σοβαρό περιστατικό, αφορούν τα κακουργήματα της έκρηξης και του εμπρησμού, από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, καθώς και τα πλημμελήματα της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια και της μη λήψης και τήρησης μέτρων ασφαλείας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η δικογραφία για την υπόθεση ανατέθηκε σε ανακριτή, ενώπιον του οποίου αναμένεται να απολογηθούν οι κατηγορούμενοι.

Από τα στοιχεία της κύριας έρευνας που ξεκινά, θα κριθεί εάν θα επεκταθεί η δίωξη και σε άλλα πρόσωπα, ενέργειες ή παραλείψεις των όποιων ενδέχεται να αναδειχθούν ως κρίσιμες για όσα έγιναν στο σημείο.

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