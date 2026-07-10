Αιματηρή καταδίωξη στο Άργος: Νέα προθεσμία στους 2 αστυνομικούς για τον τραυματισμό του 20χρονου

Νέα 24ωρη προθεσμία για να απολογηθούν το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026 έλαβαν από τις δικαστικές αρχές Ναυπλίου οι δύο αστυνομικοί, που κατηγορούνται για τον βαρύτατο τραυματισμό του 20χρονου, κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ εκτός από τη δικαστική έρευνα διενεργείται και ένορκη διοικητική εξέταση από την ΕΛ.ΑΣ.

Η δικαστική έρευνα συνεχίζεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς τα αποτελέσματα της βαλλιστικής εξέτασης και οι ιατροδικαστικές εκθέσεις αναμένεται να ρίξουν φως στο αν επρόκειτο για ευθεία βολή ή για εξοστρακισμό, στοιχεία που θα κρίνουν την ποινική μεταχείριση των δύο κατηγορουμένων.

Το κλίμα γύρω από το δικαστικό μέγαρο ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο, με δεκάδες ένστολους συναδέλφους των κατηγορουμένων να συγκεντρώνονται από νωρίς για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους.

Δικηγόρος οικογένειας 20χρονου: Είχε πέσει θύμα αστυνομικής βίας και στο παρελθόν

Στις 10 σήμερα το πρωί, η μητέρα του 20χρονου προσήλθε στην ανακρίτρια Ναυπλίου και έδωσε κατάθεση ως μάρτυρας.

Εξερχόμενη από το δικαστικό μέγαρο, η πληρεξούσια δικηγόρος της οικογένειας, Μαρία Σφέτσου, προέβη σε σοβαρές δηλώσεις αναφορικά με την υγεία του θύματος και το ιστορικό της υπόθεσης.

«Το παιδί είναι διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση και κάθε 24ωρο είναι εξαιρετικά κρίσιμο για τη ζωή του. Αν ζήσει, εννοείται πως δεν θα είναι ένας φυσιολογικός άνθρωπος, θα ζήσει με τεράστιες εγκεφαλικές βλάβες, γιατί είναι μη αναστρέψιμη κατάσταση», τόνισε η κα Σφέτσου.

Η ίδια δήλωσε ότι επιφυλάσσεται να μεταβεί στο Θριάσιο και στο ΚΑΤ για να λάβει τα επίσημα πιστοποιητικά, ώστε να διακριβωθεί ο ακριβής αριθμός των σφαιρών που έχουν βρεθεί στο σώμα και στο κρανίο του.

Η δικηγόρος υποστήριξε ότι ο 20χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει ελαφρά διανοητική αναπηρία, είχε πέσει θύμα αστυνομικής βίας και στο παρελθόν. Όπως εξήγησε, οι παλαιότεροι ισχυρισμοί των αρχών περί κατοχής σιδερογροθιάς αφορούσαν ένα εργαλείο μαγειρικής που βρισκόταν στο αυτοκίνητό του, για το οποίο διαθέτει και σχετικό φωτογραφικό υλικό.

Σύμφωνα με την κα Σφέτσου, ο νεαρός διέθετε κανονικά άδεια οδήγησης, έχοντας περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις, όμως κατά τη διάρκεια της καταδίωξης πανικοβλήθηκε και «αναβίωσε το τραύμα του παρελθόντος», γεγονός που οδήγησε στη μη φυσιολογική αντίδρασή του.

Παράλληλα, διέψευσε κατηγορηματικά την πληροφορία της αστυνομίας ότι ο νεαρός κατείχε και πέταξε αεροβόλο όπλο, υπογραμμίζοντας ότι η μητέρα του είναι αθλήτρια σκοποβολής και γνωρίζει με βεβαιότητα ότι το παιδί δεν είχε κανένα όπλο στην κατοχή του.



Δικηγόρος αστυνομικών: «Ήταν πυροβολισμοί στον αέρα, δεν υπήρχε δόλος»

Από την άλλη πλευρά, ο συνήγορος υπεράσπισης των δύο αστυνομικών, Πέτρος Κουκούλης, αιτιολογώντας το αίτημα για τη νέα 24ωρη προθεσμία, ανέφερε ότι η δικογραφία είναι ιδιαίτερα δύσκολη και ότι αναμένεται σήμερα επίσκεψη ιατροδικαστή στο νοσοκομείο, καθώς και στοιχεία από τη βαλλιστική εξέταση, αν και σημείωσε ότι η διαδικασία της βαλλιστικής είναι περίπλοκη λόγω των θραυσμάτων στο κρανίο.

Απαντώντας στις καταγγελίες της μητέρας, ο κ. Κουκούλης δήλωσε: «Μα μπορώ να κρίνω εγώ μία μάνα, η οποία έχει το μοναχογιό της τώρα σε μια τέτοια κατάσταση; Αν είναι δυνατόν». Στη συνέχεια, ανέλυσε την υπερασπιστική γραμμή των πελατών του, απορρίπτοντας την κατηγορία του ενδεχόμενου δόλου. «Οι πελάτες μου ισχυρίζονται ότι δεν έχουν αυτόν τον ενδεχόμενο δόλο. Δεν είναι δυνατόν να αποδοθεί ότι οι άνθρωποι αυτοί πρόβλεψαν ότι μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα και το αποδέχθηκαν, γιατί αυτό είναι ο ενδεχόμενος δόλος, να το προβλέπω και να λέω “κι αν γίνει, ας γίνει”».

Αναφορικά με τον αριθμό των πυροβολισμών που ακούστηκαν κατά το επεισόδιο, ο συνήγορος των ενστόλων ήταν σαφής, υποστηρίζοντας ότι οι βολές δεν είχαν στόχο το όχημα ή τον οδηγό. «Οι 13 πυροβολισμοί πρέπει να το καταλάβετε ότι είναι πυροβολισμοί οι οποίοι έχουν γίνει στον αέρα, γιατί αν ήταν 13 πυροβολισμοί που τον σημαδεύανε θα ήταν σαν να τον γαζώνανε, να τον πυροβολούσαν, να τον σημαδεύανε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ερωτηθείς για τις αναφορές ότι ο 20χρονος βρισκόταν στο φάσμα του αυτισμού, ο κ. Κουκούλης απάντησε ότι κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από τη μέχρι τώρα δικογραφία, προσθέτοντας ότι «το ότι το παιδί ήταν άρρωστο, εντάξει, ήταν άρρωστο, αλλά δεν έχει σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, έτσι όπως έγινε».

Πηγή: Αναγνώστης, Αργολικές Ειδήσεις