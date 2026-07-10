Αιματηρή καταδίωξη στο Άργος: Απολογούνται σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τον τραυματισμό του 20χρονου – Τι θα υποστηρίξουν

Δύο αστυνομικοί απολογούνται σήμερα το πρωί στο Ναύπλιο για τον βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου κατά τη διάρκεια αιματηρής καταδίωξης στο Άργος στις 7 Ιουλίου. Ο 20χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του ΚΑΤ, ενώ οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό και όχι σε ευθεία βολή.

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Άργος, Καταδίωξη, Πυροβολισμοί
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Απολογούνται σήμερα το πρωί στο Ναύπλιο οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου.
  • Οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό και όχι με δόλο, ενώ η κατάσταση της υγείας του 20χρονου παραμένει κρίσιμη στη ΜΕΘ του ΚΑΤ.
  • Η μητέρα του 20χρονου ανέφερε ότι ο γιος της έχει αυτισμό και ποσοστό αναπηρίας 89%, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της βαλλιστικής εξέτασης για την τροχιά των βολών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Απολογούνται σήμερα το πρωί στο Ναύπλιο, οι δυο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξη στο Άργος τα ξημερώματα της 7ης Ιουλίου, που είχε σαν αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου.

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Υπενθυμίζεται ότι οι αστυνομικοί είχαν λάβει 48ωρη προθεσμία από τον εισαγγελέα Ναυπλίου προκειμένου να απολογηθούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, υποστηρίζουν ότι πυροβολήσαν για εκφοβισμό.

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Εν τω μεταξύ, η κατάσταση της υγείας του 20χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ, παραμένει κρίσιμη.

Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα της βαλλιστικής εξέτασης η οποία θα δείξει αν υπήρξε ευθεία βολή ή αν οι αστυνομικοί πυροβόλησαν στον αέρα για εκφοβισμό και κάποια σφαίρα εξοστρακίστηκε και χτύπησε τον 20χρονο στο κεφάλι.

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Οι αστυνομικές Αρχές έχουν συγκεντρώσει 13 κάλυκες από το σημείο, ενώ βρέθηκε και ένα αεροβόλο όπλο στο αυτοκίνητο του 20χρονου.

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Σύμφωνα με  πληροφορίες, ενώπιον του ανακριτή οι δύο αστυνομικοί αναμένεται να ισχυριστούν: «Σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε δόλος. Δεν ρίξαμε σε ευθεία βολή. Ρίξαμε προειδοποιητικές βολές στον αέρα, όχι επάνω του, για να τον εκφοβίσουμε και να τον υποχρεώσουμε να σταματήσει, ώστε να τον δεσμεύσουμε. Προσπάθησε να μας εμβολίσει με το αυτοκίνητο. Ήμασταν σε διαφορετικά επίπεδα και τρέχαμε. Όταν καλέσαμε το ΕΚΑΒ νομίζαμε ότι είχε τραυματιστεί από την πτώση που είχε στον μαντρότοιχο. Στο νοσοκομείο μας ενημέρωσαν για το τραύμα στο κεφάλι».

Ο 20χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του στη ΜΕΘ του ΚΑΤ. Η μητέρα του μιλώντας στο Mega περιέγραψε την κατάσταση της υγείας του γιου της. «Τον σκοτώσανε. Τώρα μόνο με μηχανήματα λειτουργεί το σωματάκι του. Έχει επτά σφαίρες στο κεφάλι. Βγάλανε δύο σφαίρες οι γιατροί, τρεις μένουν στο μυαλό, έχει αιμορραγία εσωτερική και εξωτερική».

Η μητέρα του ανέφερε ότι ο γιος της έχει αυτισμό και ποσοστό αναπηρίας 89%. Σύμφωνα με την ίδια, ο 20χρονος είχε πάει για μπάνιο και επιχείρησε να αποφύγει τον έλεγχο, επειδή φοβήθηκε όταν διαπίστωσε ότι είχε ξεχάσει το δίπλωμά του στο σπίτι.

«Έχει αυτισμό, έχει αναπηρία 89%. Κρυφά πήγε, επειδή ζεστάθηκε στο σπίτι και ήθελε να δροσιστεί, πήγε για μπάνιο. Έκανε μπάνιο και τα ποδαράκια του μέχρι σήμερα είναι με άμμο. Βρήκε ότι είχε ξεχάσει το δίπλωμά του στο σπίτι κι αυτός φοβήθηκε, αγχώθηκε και προσπάθησε να φύγει».

Τι προβλέπεται για τη χρήση όπλου

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι αστυνομικοί έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων. Ο νόμος προβλέπει συγκεκριμένες περιπτώσεις για τη χρήση όπλου από αστυνομικό.

  • Ο προειδοποιητικός πυροβολισμός επιτρέπεται με στόχο τον εκφοβισμό του δράστη, προκειμένου αυτός να συμμορφωθεί με την υπόδειξη.
  • Ο πυροβολισμός ακινητοποίησης επιτρέπεται όταν ο αστυνομικός επιδιώκει να περιορίσει τον κίνδυνο για ανθρώπινη ζωή.
  • Ο πυροβολισμός για λόγους άμυνας ή προστασίας ζωής επιτρέπεται μόνο όταν ο αστυνομικός ή τρίτα πρόσωπα δέχονται άμεση και σοβαρή επίθεση, για παράδειγμα από όπλο, μαχαίρι ή άλλο επικίνδυνο αντικείμενο.

Ο αντιπρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ., Χρήστος Συνδρεβέλης, ανέφερε ότι η βαλλιστική εξέταση θα κρίνει κρίσιμα στοιχεία για την πορεία των βολών. «Οι συνάδελφοι λένε ότι έριξαν εκφοβιστικές βολές. Η βαλλιστική που θα ακολουθήσει θα δείξει εάν οι βολές είναι από θραύσματα, αν είναι από εξοστρακισμό ή είναι ευθείες βολές», είπε ο Χρήστος Συνδρεβέλης.

Οι απαντήσεις για την τροχιά των βολών, τον τρόπο χρήσης των όπλων και τις συνθήκες του τραυματισμού αναμένεται να αποτελέσουν κρίσιμο μέρος της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης

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