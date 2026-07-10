WSJ: Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ για φερόμενο ιρανικό σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ

Νέα στοιχεία που, σύμφωνα με πληροφορίες, ενισχύουν τις υποψίες για ενδεχόμενο ιρανικό σχέδιο δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ διαβίβασε το Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα της Wall Street Journal. Οι πληροφορίες έρχονται σε μια περίοδο έντονης κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, με φόντο τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ και τις επανειλημμένες απειλές εκδίκησης από την ιρανική πλευρά.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η νέα αξιολόγηση των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών εκτιμάται ότι ενδέχεται να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το ήδη τεταμένο κλίμα στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αυξάνοντας τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση της αντιπαράθεσης.

Η Τεχεράνη έχει δεσμευτεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια ότι θα πάρει εκδίκηση από τον Τραμπ για τη δολοφονία του Κασέμ Σολεϊμανί, του κορυφαίου στρατηγού των Φρουρών της Επανάστασης, κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής θητείας του Αμερικανού προέδρου.

Η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα, ενώ η αποστολή του Ιράν στον ΟΗΕ δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για τοποθέτηση.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το φερόμενο νέο σχέδιο δολοφονίας του Αμερικανού προέδρου.

Τραμπ: Είμαι σε κάθε λίστα τους

Ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε τη Wall Street Journal στις δηλώσεις που έκανε ο Τραμπ την Τετάρτη στην Άγκυρα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, όταν αναφέρθηκε στις απειλές κατά της ζωής του.

«Θέλουν να εξοντώσουν τον ηγέτη των ΗΠΑ, εμένα», ανέφερε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στην Τουρκία.

«Είμαι σε κάθε λίστα. Το είδα σήμερα το πρωί, είμαι σε κάθε μία από τις λίστες τους. Μέχρι στιγμής, υποθέτω ότι ήμουν λίγο τυχερός, αλλά αυτό ίσως να μη διαρκέσει για πολύ», συμπλήρωσε.

🚨 PRESIDENT TRUMP on the CONSTANT threats against his life, especially during Khamenei’s funeral “I’m number one on the kiII list for Iran.” “I like being number one on TlkTok better.” 🤣 “But I’m number one on the list for kiIIing.” “It’s a VERY dangerous profession.” “But… pic.twitter.com/kcgcgf8z8K — Nick Sortor (@nicksortor) July 8, 2026

«Θα σκοτώσουμε τον Τραμπ»

Οι πληροφορίες για το νέο φερόμενο σχέδιο κατά του Τραμπ ήρθαν την ώρα που μεγάλα πλήθη είχαν συγκεντρωθεί στη Μασχάντ για την κηδεία του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με τις αναφορές, συγκεντρωμένοι φώναζαν συνθήματα ζητώντας εκδίκηση κατά του Αμερικανού προέδρου.

«Ορκίζομαι στο αίμα του Ανώτατου Ηγέτη, Τραμπ, θα σε σκοτώσουμε», φώναζαν ορισμένοι από τους παρευρισκόμενους, ενώ γυναίκες κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν «Σκοτώστε τον Τραμπ».

Οι δρόμοι που οδηγούσαν στο ιερό της Μασχάντ είχαν γεμίσει από μαυροντυμένους πενθούντες, με ορισμένους να απαντούν σε συνθήματα υπέρ του Χαμενεΐ και κατά των εχθρών του Ιράν, μεταξύ αυτών και στο παλιό επαναστατικό σύνθημα «Θάνατος στην Αμερική».

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Νετανιάχου για το Ιράν

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είχαν τηλεφωνική επικοινωνία το βράδυ της Πέμπτης, στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου συντονισμού των δύο χωρών για τη σύγκρουση με το Ιράν.

Ο Νετανιάχου έθεσε επίσης το ζήτημα των σκληρών δηλώσεων του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά της ύπαρξης του κράτους του Ισραήλ, καθώς και την ανάγκη διατήρησης ζωνών ασφαλείας κατά μήκος των ισραηλινών συνόρων.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη συνομιλία των δύο ηγετών δεν έγιναν γνωστές.

Παρά την επικοινωνία και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν σχέδια για συνάντηση Τραμπ και Νετανιάχου.