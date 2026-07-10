Κολομβία: Τουλάχιστον τρεις τραυματίες από επίθεση με drones σε αεροδρόμιο

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Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν την Πέμπτη, όταν αντάρτες εξαπέλυσαν επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξοπλισμένα με εκρηκτικά εναντίον του αεροδρομίου της Τιμπού, στη βορειοανατολική Κολομβία, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Η επίθεση σημειώθηκε σε μια περιοχή που πλήττεται συχνά από ένοπλες συγκρούσεις.

Το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων απέδωσε την ευθύνη στην οργάνωση Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN), η οποία διατηρεί ισχυρή παρουσία στην περιοχή Κατατούμπο, στα σύνορα με τη Βενεζουέλα. Η περιοχή έχει μετατραπεί από πέρυσι σε πεδίο σφοδρών συγκρούσεων μεταξύ αντίπαλων ανταρτικών οργανώσεων.

«Τρεις εργαζόμενοι τραυματίστηκαν από το ωστικό κύμα», διευκρίνισε ο στρατός, που ανέπτυξε άρματα μάχης στην Τιμπού. Διαπιστώθηκαν επίσης ζημιές σε αερολιμενικές υποδομές.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης διακρίνεται η οροφή γραφείου να έχει καταστραφεί.

Ένοπλες οργανώσεις που δρουν στην Κολομβία χρησιμοποιούν ολοένα πιο συχνά drones φορτωμένα εκρηκτικά για να επιτίθενται εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας και αμάχων.

Κατά μήκος περιοχής στα σύνορα με τη Βενεζουέλα, αντάρτες του ELN και παρατάξεων διαφωνούντων των πρώην FARC έχουν εμπλακεί επανειλημμένα σε θανάσιμες συγκρούσεις για τον έλεγχο παράνομων καλλιεργειών κόκας, της πρώτης ύλης στην διαδικασία παραγωγής κοκαΐνης. Η Κολομβία κατατάσσεται πρώτη παγκοσμίως στις εξαγωγές της ουσίας αυτής.

Από τις αρχές του 2025, στις συγκρούσεις ανάμεσά τους έχουν σκοτωθεί πάνω από 100 άνθρωποι και δεκάδες χιλιάδες άλλοι εκτοπίστηκαν εξαναγκαστικά, λόγω του φόβου πως θα βρεθούν ανάμεσα σε διασταυρούμενα πυρά.

Απαγωγές για λύτρα και εκβιάσεις, πηγές χρηματοδότησης των ένοπλων οργανώσεων, είναι επίσης συχνές στην περιοχή.

Ο εκλεγμένος ακροδεξιός πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, έδωσε προθεσμία έναν μήνα στους «εκτός νόμου» να «παραδοθούν».

Σε διαφορετική περίπτωση, διεμήνυσε πως θα διατάξει μαζικούς βομβαρδισμούς εναντίον των οργανώσεων αυτών, που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών, από την 7η Αυγούστου, αφού αναλάβει την εξουσία.