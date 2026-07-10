ΟΗΕ: Έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία – Καταγγελίες για κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενημερώθηκε για τη δραματική επιδείνωση της κατάστασης στην Ουκρανία, έπειτα από νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας.

Αξιωματούχοι των Ηνωμένων Εθνών προειδοποίησαν ότι οι επιθέσεις καταδεικνύουν ένα «σαφές μοτίβο» στοχοποίησης αμάχων, με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες, μεταξύ των οποίων και εργαζόμενοι ανθρωπιστικών οργανώσεων που επιχειρούσαν να προσφέρουν βοήθεια στις πληγείσες περιοχές.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, οι επιθέσεις κατά προσωπικού ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 20% από το 2025, ενώ η ένταση των εχθροπραξιών σε Ντνίπρο, Χάρκοβο, Χερσώνα, Σούμι και Ζαπορίζια έχει οδηγήσει σε ένα «βαθιά ανησυχητικό ανθρώπινο τίμημα».

Τα περισσότερα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας ζήτησαν την άμεση αποκλιμάκωση της σύγκρουσης, επαναλαμβάνοντας την ανάγκη για άνευ όρων κατάπαυση του πυρός και τονίζοντας ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στον πόλεμο.

Η παρέμβαση της Ελλάδας

Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά, καταδίκασε τις πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις εναντίον ουκρανικών πόλεων, καθώς και κάθε σκόπιμη επίθεση κατά αμάχων και πολιτικών υποδομών, ανεξαρτήτως του τόπου όπου αυτές πραγματοποιούνται.

Παράλληλα, επικαλέστηκε την τελευταία έκθεση του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η οποία τεκμηριώνει συστηματικές παραβιάσεις εις βάρος Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου και κατοίκων των προσωρινά κατεχόμενων περιοχών, καλώντας τη Ρωσία να βάλει τέλος στις συγκεκριμένες πρακτικές.

Η κ. Μπαλτά υπογράμμισε ότι η συνολική κατάπαυση του πυρός αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την έναρξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρηνευτικής διαδικασίας, βασισμένης στο διεθνές δίκαιο, τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τις αρχές της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών.

Τόνισε ακόμη ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να αποκλείει την αλλαγή συνόρων μέσω της χρήσης βίας και να διασφαλίζει την ασφάλεια και την αμυντική ικανότητα της Ουκρανίας στο μέλλον.

ΕΕ και Ουκρανία: «Τα σύνορα δεν αλλάζουν διά της βίας»

Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Σταύρος Λαμπρινίδης κατηγόρησε τη Μόσχα ότι αδιαφορεί για τις ανθρώπινες απώλειες που προκαλεί στην Ουκρανία, κάνοντας λόγο για κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των θεμελιωδών αρχών της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

«Τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάζουν διά της βίας. Όχι στην Ουκρανία, όχι πουθενά», υπογράμμισε, κατηγορώντας παράλληλα τη Ρωσία ότι εντείνει τους βομβαρδισμούς, αποποιείται των ευθυνών της και επιχειρεί να εμφανιστεί ως θύμα.

Από την πλευρά της Ουκρανίας, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της χώρας στον ΟΗΕ, Βολοντίμιρ Παβλιτσένκο, έκανε λόγο για «οργουελική αντιστροφή της πραγματικότητας», απορρίπτοντας τους ρωσικούς ισχυρισμούς ότι οι επιθέσεις κατά κατοικημένων περιοχών συνιστούν νόμιμη στρατιωτική δράση.

Όπως ανέφερε, η Ουκρανία ζήτησε την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου εξαιτίας της νέας έξαρσης των ρωσικών επιθέσεων, επισημαίνοντας ότι καθημερινά πύραυλοι και drones πλήττουν κατοικίες και μη στρατιωτικές υποδομές σε ολόκληρη τη χώρα.

Η θέση των ΗΠΑ και η προειδοποίηση του ΟΗΕ

Ο εκπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών, πρέσβης Νταν Νεγκρία, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον παραμένει στο πλευρό του ουκρανικού λαού και επανέλαβε τη στήριξή της στην επίτευξη άμεσης κατάπαυσης του πυρός και μιας διαπραγματευτικής λύσης.

«Δεν χρειαζόμαστε άλλα στοιχεία για το γιατί αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η Ρωσία εξακολουθεί να καταγράφει τεράστιες απώλειες κάθε μήνα.

Από την πλευρά του ΟΗΕ, ο ασκών καθήκοντα Βοηθού Γενικού Γραμματέα για Ανθρωπιστικές Υποθέσεις, Ίντρικα Ρατβάτε, προειδοποίησε ότι η ένταση των συγκρούσεων στις περιοχές Ντνίπρο, Κίεβο, Χάρκοβο, Χερσώνα, Σούμι και Ζαπορίζια έχει επιδεινώσει δραματικά την ανθρωπιστική κατάσταση.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η αναπληρώτρια γενική γραμματέας του ΟΗΕ για Πολιτικές Υποθέσεις, Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο, χαρακτήρισε τα πρόσφατα μαζικά ρωσικά πλήγματα εναντίον του Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων ως μία ακόμη ένδειξη της κλιμάκωσης της βίας, καταδικάζοντάς τα με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο.

Παράλληλα, σημείωσε ότι και η Ουκρανία έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις με drones εναντίον πετρελαϊκών, βιομηχανικών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων εντός της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA), οι απώλειες αμάχων στην Ουκρανία, τόσο οι νεκροί όσο και οι τραυματίες, έφτασαν τον Μάιο στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης.