Άγκυρα: Αντιδρά στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Κύπρο και στηρίζει τα Κατεχόμενα

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Την έντονη αντίδραση της Τουρκίας προκάλεσε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Κυπριακό, με το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών να το χαρακτηρίζει «άκυρο και ανυπόστατο».

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε αργά την Πέμπτη, η Άγκυρα υποστήριξε ότι το κείμενο περιέχει «αβάσιμες και παράλογες κατηγορίες» σε βάρος των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, τις οποίες χαρακτήρισε «ηρωικές».

Παράλληλα, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε τη στήριξή του στη θέση που διατύπωσε το λεγόμενο «υπουργείο Εξωτερικών» του ψευδοκράτους στα Κατεχόμενα, το οποίο επίσης απέρριψε το ψήφισμα.

Regarding the Resolution on Cyprus Adopted by the European Parliament https://t.co/JEOrarMd4h pic.twitter.com/xIh6FEDpnW — Turkish MFA (@MFATurkiye) July 9, 2026

Αιχμές κατά της ΕΕ για μεροληπτική προσέγγιση

Η Άγκυρα έκανε λόγο για ένα κείμενο που περιλαμβάνει «συκοφαντικούς ισχυρισμούς», κατηγορώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι υιοθετούν μια «μεροληπτική και διαστρεβλωμένη προσέγγιση» στο Κυπριακό, επηρεασμένα –όπως υποστηρίζει– από συγκεκριμένους κύκλους.

Στην ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για τη στάση των ευρωπαϊκών θεσμών, υποστηρίζοντας ότι η προσέγγισή τους στο Κυπριακό απομακρύνεται από την «ιστορική πραγματικότητα» και την «αρχή της αμεροληψίας».