Βενεζουέλα: Στους 3.889 οι νεκροί από τον φονικό σεισμό – Φόβοι για δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους

Στους 3.889 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από τον διπλό σεισμό της 24ης Ιουνίου στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τον νεότερο προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσε η κυβέρνηση της χώρας, με τον αριθμό των τραυματιών να παραμένει αμετάβλητος στους 16.740.

Χωρίς σαφή εικόνα παραμένει ο αριθμός των αγνοουμένων, καθώς οι αρχές δεν προχωρούν σε εκτιμήσεις. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο αριθμός τους μπορεί να αγγίζει τις 50.000, ενώ άλλες εκτιμήσεις τοποθετούν το μέγεθος της απώλειας κοντά στις 10.000.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 3.811 νεκρούς.

Οι σεισμοί 7,2 και 7,5 βαθμών έπληξαν τη χώρα με διαφορά 39 δευτερολέπτων ο ένας από τον άλλο και προκάλεσαν τις μεγαλύτερες καταστροφές στη βόρεια Βενεζουέλα.

Σβήνουν οι ελπίδες

Οι ελπίδες να βρεθούν επιζήσαντες θεωρείται πως πλέον έχουν σχεδόν εκμηδενιστεί. Οικογένειες συνεχίζουν να ψάχνουν στα συντρίμμια για να ανασύρουν πτώματα δικών τους.

Ο ΟΗΕ απηύθυνε προχθές Τετάρτη έκκληση να συγκεντρωθούν δωρεές για να προσφερθεί βοήθεια σε περίπου 1,3 εκατ. σεισμοπαθείς. Το Καράκας από την πλευρά του ζητεί να αποδεσμευτούν πόροι της Βενεζουέλας που έχουν παγώσει εξαιτίας οικονομικών κυρώσεων.

Το έργο της ανοικοδόμησης αναμένεται ότι θα είναι πιο απαιτητικό στο βόρειο τμήμα της χώρας, το οποίο υπέστη το σκληρότερο χτύπημα από τους σεισμούς. Εκατοντάδες ακίνητα κατέρρευσαν ή θεωρείται αδύνατο να κατοικηθούν εκ νέου, καθώς χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου.