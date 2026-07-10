Βουλή: Μομφή για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά στην Ζωή Κωνσταντοπούλου εισηγείται η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής

Την απόδοση μομφής για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, εισηγείται στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, μετά από «κεκλεισμένων των θυρών» συνεδρίασή της.

Σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, υπέρ της εισήγησης αυτής τάχθηκαν οι βουλευτές της πλειοψηφίας. Κατά τη συνεδρίασή της, η επιτροπή κλήθηκε να εξετάσει αναφορές των βουλευτών Ανδρέα Νικολακόπουλου και Μαρίας Συρεγγέλα κατά της κας Κωνσταντοπούλου για αντιδεοντολογική συμπεριφορά, τόσο στο πλαίσιο της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όσο και της ολομέλειας.

Η επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας έχει κληθεί, επίσης, να αποφασίσει εάν θα γνωμοδοτήσει θετικά ή αρνητικά, σε αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της κας Κωνσταντοπούλου, μετά από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της επιχειρηματίας, για συκοφαντική δυσφήμιση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ