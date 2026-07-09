Σαπουνά: Αναβάλλεται η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου

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Πολιτική

Αναστασία Σαπουνά
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Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ θα αναβληθεί μετά την παραίτηση Φάμελλου απο την προεδρία του κόμματος, τόνισε η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αναστασία Σαπουνά, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Θα συγκληθεί άμεσα η Πολιτική Γραμματεία του Κόμματος για να καθορίσει τα επόμενα βήματα» συμπλήρωσε.

Αναφορικά με τα όσα λένε άλλα στελέχη του κόμματος, όπως ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παππάς, ότι η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει κανονικά, η κ. Σαπουνά τόνισε: «Εγώ ασκώ τα καθήκοντα του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Εφόσον έχει παραιτηθεί ο πρόεδρος, θα συγκαλέσω την Πολιτική Γραμματεία για να προχωρήσουμε παρακάτω. Δεν θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Δεν υπάρχει αυτήν την στιγμή πρόεδρος για να εισηγηθεί στην συνεδρίαση».

 

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