Ασπρόπυργος: Περίπου 1,5-2 τόνοι προπανίου υπήρχαν στο βυτιοφόρο που εξερράγη – Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών τα μέτρα ασφαλείας του χώρου – Βίντεο ντοκουμέντα

Δύο άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για τη φωτιά και τις εκρήξεις που σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης, 9 Ιουλίου 2026, σε χώρο επιχειρήσεων στον Ασπρόπυργο. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν συνολικά 11 άνθρωποι, ενώ τρεις από αυτούς νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Πλέον, οι Αρχές εξετάζουν αν υπήρχαν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας στον χώρο.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 07:40, σε μονοπρόσωπη εταιρεία-συνεργείο αυτοκινήτων στην περιοχή της οδού Μεγαρίδος. Λίγο αργότερα σημειώθηκαν δύο ισχυρές εκρήξεις, ενώ στις 08:30 εστάλη μήνυμα από το 112, με το οποίο οι πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς τον Ασπρόπυργο.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα οχήματα της Πυροσβεστικής. Η φωτιά επεκτάθηκε σε εγκαταστάσεις και οχήματα, ενώ πυκνός μαύρος καπνός κάλυψε την περιοχή. Από την έκρηξη και την πυρκαγιά προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές σε κτίρια, βυτιοφόρα, φορτηγά και αυτοκίνητα.

Μάρτυρες περιέγραψαν τις στιγμές που ακολούθησαν την έκρηξη. «Ακούμε ένα τεράστιο μπουμ! Και βλέπουμε μια μεγάλη φλόγα. Μας πνίγει ο καπνός. Έκλεισε όλη η περιοχή». Άλλος αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε: «Πεταχτήκαμε έξω. Ακούσαμε και φωνές εν τω μεταξύ. Φωνές, ουρλιαχτά».

Οι συλλήψεις και η έρευνα της ΔΑΕΕ

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού κινητοποιήθηκε άμεσα για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Εξειδικευμένα στελέχη της ΔΑΕΕ μετέβησαν από την πρώτη στιγμή στον χώρο του συμβάντος.

Οι αξιωματικοί πραγματοποίησαν αυτοψία στον χώρο, συνέλεξαν ευρήματα και αξιολόγησαν τα στοιχεία που προέκυψαν, προκειμένου να διακριβώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και ακολούθησε η έκρηξη.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, οι Αρχές συνέλαβαν δύο ημεδαπούς. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης-συνεργείου και τον εκμεταλλευτή του βυτιοφόρου οχήματος στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η ΔΑΕΕ συνεχίζει την προανακριτική διαδικασία, υπό την εποπτεία της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, με στόχο την πλήρη διακρίβωση των συνθηκών του περιστατικού.

Τι εξετάζουν οι Αρχές για τις εκρήξεις

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με την εκτέλεση θερμών εργασιών με χρήση φλόγας, μέσω συστήματος φιαλών οξυγόνου-ασετιλίνης. Η φωτιά επεκτάθηκε σε βυτιοφόρο όχημα με προπάνιο, το οποίο βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης.

Νέο βίντεο-ντοκουμέντο, το οποίο μετέδωσε ο ΑΝΤ1, καταγράφει την πρώτη έκρηξη από παρακείμενη επιχείρηση ανακύκλωσης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του σταθμού, δίπλα στο σημείο υπήρχε συνεργείο βαρέων οχημάτων, όπου δύο εργαζόμενοι από τη Ρουμανία εκτελούσαν θερμές εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης. Λίγα λεπτά μετά την πρώτη έκρηξη ακολούθησε και δεύτερη, ενώ άνθρωποι από γειτονικές επιχειρήσεις φέρεται να είχαν σπεύσει στο σημείο για να βοηθήσουν.

Στο βυτίο υπήρχαν περίπου 1,5 έως 2 τόνοι προπανίου

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha, η φωτιά φαίνεται ότι ξεκίνησε από βυτιοφόρο που είχε μεταφερθεί σε συνεργείο για εργασίες επισκευής στις σούστες του οχήματος. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο βυτίο υπήρχε ποσότητα προπανίου, ενώ αρχικά είχε γίνει λόγος για υπολείμματα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η αρχική έκρηξη προκλήθηκε από σπινθήρες κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης ή οξυγονοκόλλησης. Στη συνέχεια, η φωτιά επεκτάθηκε στο βυτιοφόρο και ακολούθησε νέα έκρηξη.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο ιδιοκτήτης του βυτιοφόρου φέρεται να κατέθεσε ότι μέσα στο βυτίο υπήρχαν περίπου 1,5 έως 2 τόνοι προπανίου. Οι Αρχές εξετάζουν αν το βυτίο είχε αδειάσει πλήρως πριν από τις εργασίες και αν είχε προηγηθεί η απαραίτητη διαδικασία gas-free, δηλαδή η πλήρης απομάκρυνση κάθε ποσότητας υγραερίου από τη δεξαμενή.

Στο σημείο εντοπίστηκαν, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, διάσπαρτες φιάλες προπανίου, φιάλες οξυγόνου και μία δεξαμενή.

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Σε σοβαρή κατάσταση τρεις τραυματίες

Οι 11 τραυματίες διακομίστηκαν στο Αττικόν και στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Τρεις από αυτούς κρίθηκαν σοβαρά τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν σε εξειδικευμένες μονάδες.

Δύο άνδρες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στο ΚΑΤ. Ο πρώτος, ηλικίας 41 ετών, φέρει εγκαύματα στο 75% του σώματός του και εισπνευστικό έγκαυμα. Ο τραυματίας αντιμετωπίζεται από την εξειδικευμένη ομάδα της Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής και Εγκαυμάτων του νοσοκομείου ΚΑΤ. Αρχικά υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Ο δεύτερος πολυεγκαυματίας, ηλικίας 54 ετών, φέρει εγκαύματα στο 90% του σώματός του. Νοσηλεύεται επίσης διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του ΚΑΤ, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάσταση της υγείας του εξαιρετικά σοβαρή.

Ένας ακόμη άνδρας, ηλικίας 28 ετών, νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Γεννηματάς, καθώς φέρει πολλαπλά εγκαύματα. Οι υπόλοιποι τραυματίες αντιμετώπισαν ελαφρότερα εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα.

Στο Θριάσιο Νοσοκομείο παραμένουν για νοσηλεία δύο τραυματίες με ελαφρά εγκαύματα, από τους συνολικά έξι που είχαν μεταφερθεί εκεί μετά το περιστατικό. Στο νοσοκομείο Αττικόν παραμένει ένας ασθενής για προληπτική παρακολούθηση, καθώς παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα λόγω της έκθεσής του στους καπνούς.

Τα βασικά ερωτήματα

Οι Αρχές εξετάζουν αν υπήρχαν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας στον χώρο, αν είχε προβλεφθεί σχέδιο εκκένωσης και αν το συνεργείο διέθετε την απαιτούμενη άδεια για εργασίες σε βυτιοφόρα που μεταφέρουν επικίνδυνες ουσίες.

Παράλληλα, οι ερευνητές εξετάζουν αν το βυτίο έπρεπε να αποσπαστεί πριν από την επισκευή και αν επιτρεπόταν να γίνουν θερμές εργασίες σε δεξαμενή υπό πίεση.

Η πορεία της έρευνας θα κριθεί από τα ευρήματα της αυτοψίας, τις καταθέσεις των εμπλεκομένων και τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τον χώρο της πυρκαγιάς.

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