Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Εκατέρωθεν πλήγματα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν απειλούν την εύθραυστη εκεχειρία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν την Πέμπτη, ενώ η Τεχεράνη απάντησε στοχεύοντας χώρες της Μέσης Ανατολής που φιλοξενούν ή συνεργάζονται με αμερικανικές δυνάμεις, σε μια ανταλλαγή επιθέσεων που απειλεί την προσωρινή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην περιοχή.

Οι αλλεπάλληλες επιθέσεις των τελευταίων ημερών είχαν ήδη δοκιμάσει την αντοχή της εκεχειρίας, ωστόσο οι επιχειρήσεις της Πέμπτης ήταν αισθητά πιο εκτεταμένες. Σειρήνες ήχησαν τουλάχιστον τρεις φορές στο Μπαχρέιν, όπου βρίσκεται το αρχηγείο του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, ενώ πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς το Κουβέιτ και το Κατάρ.

Σειρήνες ακούστηκαν και στην Ιορδανία, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν στρατεύματα και αεροσκάφη.

Παράλληλα, Ιρανός αξιωματούχος κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι εξαπέλυσαν αεροπορικό πλήγμα κοντά στον μοναδικό πυρηνικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν στο Μπουσέρ, ενώ εκρήξεις αναφέρθηκαν και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Η εκεχειρία κλονίζεται ξανά

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ σηματοδότησαν το τέλος της εύθραυστης εκεχειρίας και προειδοποίησε πως η σύγκρουση θα κλιμακωθεί εάν συνεχιστούν.

Οι δηλώσεις του ενίσχυσαν τις ανησυχίες ότι η περιοχή ενδέχεται να επιστρέψει σε έναν πόλεμο που θα εμπλέξει πολλές χώρες και θα μπορούσε να διακόψει τις ενεργειακές μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Ιράν, οι αμερικανικές επιδρομές των τελευταίων δύο ημερών έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 78, με τους περισσότερους να είναι μέλη των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Στο Κουβέιτ, ο στρατός ανακοίνωσε ότι συντρίμμια από αναχαιτισμένους πυραύλους τραυμάτισαν ένα άτομο, ενώ οι αντιαεροπορικές δυνάμεις κατέρριψαν τρεις βαλλιστικούς πυραύλους, έναν πύραυλο cruise και δέκα drones. Το Μπαχρέιν ανακοίνωσε επίσης ότι αναχαίτισε εισερχόμενα πυρά, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Ιορδανίας, Μοχάμαντ αλ Μομάνι, δήλωσε ότι όλα τα βλήματα που κατευθύνονταν προς τη χώρα αναχαιτίστηκαν. Η ιρανική κρατική τηλεόραση υποστήριξε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν πυραύλους κατά αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία.

Δεν υπήρξαν άμεσες πληροφορίες για ζημιές στο Κατάρ.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πλήγματα σε 90 στόχους

Σύμφωνα με το Associated Press, η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι έπληξε συνολικά 90 στόχους σε ολόκληρο το Ιράν, δημοσιοποιώντας βίντεο από επιθέσεις που φέρονται να έπληξαν διάδρομο αεροδρομίου και εκτοξευτές πυραύλων.

Οι ΗΠΑ υποστήριξαν ότι οι επιχειρήσεις είχαν στόχο να αποδυναμώσουν περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, από όπου πριν από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου διέρχονταν περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η θαλάσσια κυκλοφορία έχει ανακάμψει εν μέρει μετά την προσωρινή συμφωνία του προηγούμενου μήνα, που προέβλεπε την επαναλειτουργία του διαύλου. Σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών δεδομένων Lloyd’s List Intelligence, τουλάχιστον 576 πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ τον Ιούνιο, έναντι 233 τον Μάιο. Τον Ιούνιο του 2025 είχαν καταγραφεί περισσότερες από 3.100 διελεύσεις.

Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία και η απειλή νέων πληγμάτων είχαν σχεδόν παραλύσει τη ναυσιπλοΐα, προκαλώντας εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου και σημαντικές αυξήσεις στο κόστος τροφίμων και βασικών αγαθών.

Εκρήξεις κοντά στο Μπουσέρ και πλήγματα σε γέφυρες

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν εκρήξεις σε πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Μπουσέρ, όπου βρίσκεται το μοναδικό πυρηνικό εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής της χώρας, καθώς και σε λιμάνια του νότου.

Το κρατικό πρακτορείο IRNA επικαλέστηκε τον τοπικό αξιωματούχο Εχσάν Τζαχανιάν, ο οποίος κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι έπληξαν περιοχή κοντά στο εργοστάσιο λίγο πριν από το μεσημέρι. Η CENTCOM παρέπεμψε στην επίσημη ανακοίνωσή της, στην οποία δεν γίνεται καμία αναφορά στον πυρηνικό σταθμό.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου είχαν σημειωθεί και άλλες επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή του εργοστασίου, χωρίς όμως να προκληθούν ζημιές στις εγκαταστάσεις.

Για πρώτη φορά από τον Απρίλιο, οι αμερικανικές επιδρομές φαίνεται πως στόχευσαν και ιρανικές γέφυρες. Τα κρατικά μέσα ανέφεραν πλήγμα σε σιδηροδρομική γέφυρα στην επαρχία Γκολεστάν, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι δέχθηκαν επίθεση δύο γέφυρες στη διαδρομή προς τη Μασχάντ, όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη η ταφή του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Νέες απειλές από τον Τραμπ και διπλωματικές επαφές της Τεχεράνης

Μετά την αποχώρησή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε στην πλατφόρμα του βίντεο με εκρήξεις στο Ιράν, προειδοποιώντας:

«Αυτό είναι αντίποινα για τον χθεσινό βομβαρδισμό πλοίων από το Ιράν. Αν συμβεί ξανά, τα πράγματα θα γίνουν πολύ χειρότερα».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι νέες συγκρούσεις δεν θα οδηγήσουν σε παρατεταμένη στρατιωτική επιχείρηση, ενώ επανέφερε προηγούμενες απειλές του για πλήγματα σε ιρανικές πολιτικές υποδομές, όπως εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης και αφαλάτωσης, αλλά και για κατάληψη του νησιού Χαργκ, μέσω του οποίου διακινείται περίπου το 90% των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου.

Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, έγραψε στην πλατφόρμα Χ:

«Η Αμερική δεν έχει ακόμη καταλάβει ότι ο εκφοβισμός και η αθέτηση υποσχέσεων δεν μένουν πλέον χωρίς κόστος. Αν χτυπήσετε, θα δεχθείτε χτύπημα».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ανακοίνωσε ότι είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με τους ομολόγους του από τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Ομάν, καθώς και με τον αρχηγό του στρατού του Πακιστάν, στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, ο οποίος θεωρείται ένας από τους βασικούς μεσολαβητές για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Σε ανάρτησή του στο Telegram επανέλαβε ότι, κατά την άποψη της Τεχεράνης, οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν την προσωρινή συμφωνία ειρήνευσης. Η Ουάσιγκτον, αντίθετα, υποστηρίζει ότι το Ιράν ήταν εκείνο που παραβίασε τη συμφωνία επιτιθέμενο σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Φόβοι για επανέναρξη του πολέμου

Ο Ντόναλντ Τραμπ ενίσχυσε τις ανησυχίες για επιστροφή σε γενικευμένο πόλεμο δηλώνοντας την Τετάρτη ότι η προσωρινή συμφωνία για παύση των εχθροπραξιών «τελείωσε», αν και πρόσθεσε πως θα επιτρέψει να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, εκτιμώντας ωστόσο ότι οι συνομιλίες «χάνουν τον χρόνο τους».

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν και κορυφαίος διαπραγματευτής, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, απάντησε μέσω Χ ότι οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου «δεν αποτελούν ένδειξη ισχύος, αλλά παραδοχή της αποτυχίας της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στο Ιράν».

Οι συνομιλίες για μια οριστική συμφωνία επρόκειτο να ξεκινήσουν μετά την ολοκλήρωση των πολυήμερων τελετών κηδείας του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις πρώτες ώρες του πολέμου. Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων αναμένεται να βρεθούν η πλήρης επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και η περαιτέρω υποχώρηση του αμφιλεγόμενου πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.