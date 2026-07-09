Κίνα: Συγκλονιστικά βίντεο από τη φονική πυρκαγιά στο εργοστάσιο υποδημάτων – Εργαζόμενοι έχουν εγκλωβιστεί στην οροφή

Νέα βίντεο και φωτογραφίες από τη φονική πυρκαγιά στο εργοστάσιο υποδημάτων Huiteng στην πόλη Τζιντζιάνγκ της Κίνας βλέπουν το φως της δημοσιότητας, καταγράφοντας τις δραματικές στιγμές της καταστροφής που άφησε πίσω της τουλάχιστον 28 νεκρούς και 26 τραυματίες. Οι κινεζικές αρχές έχουν προχωρήσει σε κράτηση του ιδιοκτήτη και άλλων υπευθύνων, ενώ έχει διαταχθεί πλήρης έρευνα για τις συνθήκες ασφαλείας και έχουν δεσμευθεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί της εταιρείας.

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Πηγή: @Edourdoo/X
Πηγή: @Edourdoo/X
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα βίντεο και φωτογραφίες από τη φονική πυρκαγιά στο εργοστάσιο υποδημάτων Huiteng στην πόλη Τζιντζιάνγκ της επαρχίας Φουτζιάν βλέπουν το φως της δημοσιότητας. – Από τη φωτιά έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 28 άνθρωποι, ενώ άλλοι 26 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις κινεζικές αρχές. – Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να απεγκλωβίσουν 213 ανθρώπους. Οι κινεζικές αρχές έχουν προχωρήσει στην κράτηση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και άλλων υπευθύνων, ενώ έχει διαταχθεί πλήρης έρευνα.

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Νέα βίντεο από τη φονική πυρκαγιά στο εργοστάσιο υποδημάτων Huiteng στην πόλη Τζιντζιάνγκ της επαρχίας Φουτζιάν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, καταγράφοντας τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της καταστροφής.

Τραγωδία στην Κίνα: 28 νεκροί έπειτα από φωτιά σε εργοστάσιο υποδημάτων – BINTEO

Από τη φωτιά έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 28 άνθρωποι, ενώ άλλοι 26 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις κινεζικές αρχές.

Οι δραματικές εικόνες από τη φωτιά

Στα βίντεο διακρίνονται οι φλόγες να τυλίγουν το εργοστάσιο και πυκνοί καπνοί να καλύπτουν το κτίριο, ενώ αρκετοί εργαζόμενοι έχουν εγκλωβιστεί και καταφεύγουν στην οροφή περιμένοντας να διασωθούν.

Την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά βρίσκονταν στο εργοστάσιο 237 εργαζόμενοι και δύο επισκέπτες. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών κατάφεραν να απεγκλωβίσουν 213 ανθρώπους, παρά τις δυσκολίες που προκάλεσαν οι αποκλεισμένες σκάλες και ο πυκνός καπνός, σύμφωνα με την South China Morning Post.

Οι κινεζικές αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στην κράτηση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και άλλων υπευθύνων, ενώ έχει διαταχθεί πλήρης έρευνα για τις συνθήκες ασφαλείας στο εργοστάσιο. Παράλληλα, οι τραπεζικοί λογαριασμοί της εταιρείας έχουν δεσμευθεί μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Δύσκολη η επιχείρηση διάσωσης

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση CCTV, στο σημείο επιχείρησαν 183 πυροσβέστες με 35 πυροσβεστικά οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν τελικά να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση.

Οι πυροσβέστες ανέφεραν ότι μεγάλος όγκος υλικών και αντικειμένων είχε στοιβαχτεί στα κλιμακοστάσια του εργοστασίου, δυσχεραίνοντας σημαντικά τόσο την κατάσβεση όσο και τον απεγκλωβισμό των εργαζομένων.

Το πρακτορείο Xinhua μετέδωσε ότι, αρκετές ώρες μετά το ξέσπασμα της φωτιάς, οι διασώστες εξακολουθούσαν να δυσκολεύονται να εισέλθουν στο φλεγόμενο κτίριο, καθώς οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και οι έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη.

Μετά την τραγωδία, το υπουργείο Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Κίνας ζήτησε την πλήρη κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων δυνάμεων, την άμεση εξακρίβωση του αριθμού των θυμάτων, τη διάσωση όσων είχαν εγκλωβιστεί και την παροχή ιατρικής φροντίδας στους τραυματίες.

Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα παραγωγής υποδημάτων στον κόσμο

Η Τζιντζιάνγκ θεωρείται η «πρωτεύουσα των παπουτσιών» της Κίνας και ένα από τα σημαντικότερα κέντρα παραγωγής αθλητικών υποδημάτων παγκοσμίως. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, το 2024 η βιομηχανία υποδημάτων και ένδυσης της πόλης παρήγαγε προϊόντα αξίας άνω των 250 δισ. γιουάν (περίπου 32 δισ. ευρώ), ενώ η ετήσια παραγωγή αθλητικών παπουτσιών ξεπέρασε τα 1,2 δισεκατομμύρια ζευγάρια, που αντιστοιχούν περίπου στο 20% της παγκόσμιας παραγωγής.

Στην περιοχή λειτουργούν περισσότερες από 7.000 επιχειρήσεις του κλάδου, δημιουργώντας μία από τις μεγαλύτερες και πιο ολοκληρωμένες αλυσίδες παραγωγής υποδημάτων στον κόσμο.

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