Κίνα: Συγκλονιστικά βίντεο από τη φονική πυρκαγιά στο εργοστάσιο υποδημάτων – Εργαζόμενοι έχουν εγκλωβιστεί στην οροφή

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Νέα βίντεο από τη φονική πυρκαγιά στο εργοστάσιο υποδημάτων Huiteng στην πόλη Τζιντζιάνγκ της επαρχίας Φουτζιάν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, καταγράφοντας τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της καταστροφής.

Από τη φωτιά έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 28 άνθρωποι, ενώ άλλοι 26 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις κινεζικές αρχές.

Fear of mass casualty as fire at a shoe factory in China’s Jinjiang prompts Xi to urge rescue 🛟 pic.twitter.com/BUtdIVdAuy — Eddie Du (@Edourdoo) July 9, 2026

WATCH: People trapped as massive fire engulfs shoe factory in Jinjiang, Fujian, China; ‘significant casualties’ pic.twitter.com/e9f2p2fmqP — Rapid Report (@RapidReport2025) July 9, 2026

Οι δραματικές εικόνες από τη φωτιά

Στα βίντεο διακρίνονται οι φλόγες να τυλίγουν το εργοστάσιο και πυκνοί καπνοί να καλύπτουν το κτίριο, ενώ αρκετοί εργαζόμενοι έχουν εγκλωβιστεί και καταφεύγουν στην οροφή περιμένοντας να διασωθούν.

Την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά βρίσκονταν στο εργοστάσιο 237 εργαζόμενοι και δύο επισκέπτες. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών κατάφεραν να απεγκλωβίσουν 213 ανθρώπους, παρά τις δυσκολίες που προκάλεσαν οι αποκλεισμένες σκάλες και ο πυκνός καπνός, σύμφωνα με την South China Morning Post.

Οι κινεζικές αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στην κράτηση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και άλλων υπευθύνων, ενώ έχει διαταχθεί πλήρης έρευνα για τις συνθήκες ασφαλείας στο εργοστάσιο. Παράλληλα, οι τραπεζικοί λογαριασμοί της εταιρείας έχουν δεσμευθεί μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

UPDATE：Death toll from shoe factory fire in Jinjiang, East China’s Fujian on Thursday has risen to 28. The company’s head and relevant personnel have been taken into custody, and the company’s accounts have been frozen: Xinhua https://t.co/yP2w4djAn2 pic.twitter.com/60HPVrRaLZ — Global Times (@globaltimesnews) July 9, 2026

Δύσκολη η επιχείρηση διάσωσης

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση CCTV, στο σημείο επιχείρησαν 183 πυροσβέστες με 35 πυροσβεστικά οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν τελικά να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση.

Οι πυροσβέστες ανέφεραν ότι μεγάλος όγκος υλικών και αντικειμένων είχε στοιβαχτεί στα κλιμακοστάσια του εργοστασίου, δυσχεραίνοντας σημαντικά τόσο την κατάσβεση όσο και τον απεγκλωβισμό των εργαζομένων.

Το πρακτορείο Xinhua μετέδωσε ότι, αρκετές ώρες μετά το ξέσπασμα της φωτιάς, οι διασώστες εξακολουθούσαν να δυσκολεύονται να εισέλθουν στο φλεγόμενο κτίριο, καθώς οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και οι έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη.

Μετά την τραγωδία, το υπουργείο Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Κίνας ζήτησε την πλήρη κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων δυνάμεων, την άμεση εξακρίβωση του αριθμού των θυμάτων, τη διάσωση όσων είχαν εγκλωβιστεί και την παροχή ιατρικής φροντίδας στους τραυματίες.

July 9: a massive fire at a shoe factory in Jinjiang, Quanzhou, Fujian province, killed at least 28 people… 🔥 pic.twitter.com/FA1GpESAN8 — Byron Wan (@Byron_Wan) July 9, 2026

‼️‼️🔥🇨🇳 ​A horrific fire has ripped through the Huiteng shoe factory in Jinjiang, Fujian province, claiming at least 28 lives. The blaze, which started around noon on Thursday, quickly transformed the multi-story building into a death trap as flammable adhesives and… pic.twitter.com/6xiylsX6ka — Visioner (@visionergeo) July 9, 2026

Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα παραγωγής υποδημάτων στον κόσμο

Η Τζιντζιάνγκ θεωρείται η «πρωτεύουσα των παπουτσιών» της Κίνας και ένα από τα σημαντικότερα κέντρα παραγωγής αθλητικών υποδημάτων παγκοσμίως. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, το 2024 η βιομηχανία υποδημάτων και ένδυσης της πόλης παρήγαγε προϊόντα αξίας άνω των 250 δισ. γιουάν (περίπου 32 δισ. ευρώ), ενώ η ετήσια παραγωγή αθλητικών παπουτσιών ξεπέρασε τα 1,2 δισεκατομμύρια ζευγάρια, που αντιστοιχούν περίπου στο 20% της παγκόσμιας παραγωγής.

Στην περιοχή λειτουργούν περισσότερες από 7.000 επιχειρήσεις του κλάδου, δημιουργώντας μία από τις μεγαλύτερες και πιο ολοκληρωμένες αλυσίδες παραγωγής υποδημάτων στον κόσμο.