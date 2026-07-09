Η Ουκρανία ανακοίνωσε πλήγμα σε 12 ρωσικά πετρελαιοφόρα στην Αζοφική Θάλασσα και σε δύο αποθήκες καυσίμων

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Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέα μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά ρωσικών ενεργειακών και εφοδιαστικών υποδομών, πλήττοντας 12 πετρελαιοφόρα, ένα ρυμουλκό και ένα φορτηγό πλοίο στην Αζοφική Θάλασσα, καθώς και δύο αποθήκες πετρελαίου βαθιά στο ρωσικό έδαφος.

Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, τα πλοία χρησιμοποιούνταν για τον ανεφοδιασμό των ρωσικών στρατευμάτων με καύσιμα και λιπαντικά, αλλά και για τη μεταφορά πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων.

«Τα πλοία αυτά χρησιμοποιούνταν, μεταξύ άλλων, για τον εφοδιασμό της ομάδας δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας με καύσιμα και πετρελαϊκά υλικά, καθώς και για τη μεταφορά πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου, ελλείψει διεθνών κυρώσεων», ανέφερε ο ουκρανικός στρατός σε ανάρτησή του στο Telegram.

«Εξυπηρετούν επίσης τις εξαγωγές ενεργειακών προϊόντων, που αποτελούν μία από τις βασικές πηγές χρηματοδότησης του πολέμου κατά της Ουκρανίας», πρόσθεσε.

Στόχος η απομόνωση της Κριμαίας

Πρόκειται για το τελευταίο πλήγμα στο πλαίσιο της ουκρανικής στρατηγικής απομόνωσης της κατεχόμενης Κριμαίας, όπου, σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, η δελτίωση στα καύσιμα έχει πλέον αντικατασταθεί από ουσιαστική απαγόρευση πώλησης καυσίμων στους πολίτες.

Η Αζοφική Θάλασσα αποτελεί βασική γραμμή ανεφοδιασμού των ρωσικών δυνάμεων στην Κριμαία και στις υπό ρωσικό έλεγχο περιοχές της νότιας Ουκρανίας.

Παράλληλα, η Ρωσία αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση στην αγορά καυσίμων, καθώς οι συνεχείς επιθέσεις ουκρανικών drones σε διυλιστήρια έχουν προκαλέσει ελλείψεις και πολύωρες ουρές στα πρατήρια σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Sky News, Μάικλ Ντράμοντ, η Ουκρανία δεν βρίσκεται ακόμη κοντά στο να ανακτήσει την Κριμαία, ωστόσο η προσπάθειά της να επιβάλει ουσιαστικά πολιορκία στη χερσόνησο φαίνεται να αποδίδει αποτελέσματα.

Όπως σημειώνει, όσο αυξάνεται το κόστος για τη Μόσχα να διατηρεί τον έλεγχο της Κριμαίας, τόσο μεγαλύτερο διαπραγματευτικό πλεονέκτημα αποκτά το Κίεβο για μελλοντικές συνομιλίες.

Our warriors are carrying out the long-range sanctions plan in response to Russia dragging out the war and continuing its attacks. Recent days saw important successful strikes on facilities supporting Russia’s oil sector and sustaining its war policy. SSU warriors struck two oil… pic.twitter.com/4o23HYwfkr — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 9, 2026

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε πλήγματα σε δύο αποθήκες πετρελαίου

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε επίσης ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν δύο αποθήκες πετρελαίου στις ρωσικές περιφέρειες Σταυρούπολης και Τβερ.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, και οι δύο εγκαταστάσεις βρίσκονται περίπου 500 χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετώπου.

Παράλληλα, επλήγη και μία εφεδρική εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων περίπου 800 χιλιόμετρα από τις ουκρανικές θέσεις.

Νωρίτερα, οι ρωσικές αρχές είχαν επιβεβαιώσει πυρκαγιά σε αποθήκη πετρελαίου στην περιφέρεια Τβερ, με τον υπηρεσιακό κυβερνήτη Βιτάλι Κορολιόφ να δηλώνει ότι η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) ανακοίνωσε ακόμη ότι μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε και στην αποθήκη πετρελαίου της Σταυρούπολης.

Οι συνεχείς ουκρανικές επιθέσεις κατά της ρωσικής πετρελαϊκής βιομηχανίας έχουν εντείνει τις ελλείψεις καυσίμων και την αύξηση των τιμών στη Ρωσία, με οδηγούς σε πολλές περιοχές να περιμένουν επί ώρες στα πρατήρια για ανεφοδιασμό.