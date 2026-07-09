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Κηφισιά: Συνελήφθησαν 17χρονος και 18χρονος που άρπαζαν αλυσίδες λαιμού από γυναίκες σε σταθμούς ΗΣΑΠ

Αστυνομικοί του Σχεδίου Αριάδνη συνέλαβαν το βράδυ της 6ης Ιουλίου έναν 17χρονο και έναν 18χρονο για ληστείες με βίαιο τράβηγμα αλυσίδων λαιμού από γυναίκες σε σταθμούς του ΗΣΑΠ. Οι δύο νεαροί κατηγορούνται για τουλάχιστον τρεις τέτοιες επιθέσεις, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκε και κατασχέθηκε μία σιδερογροθιά ηλεκτρικής εκκένωσης.

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ΗΣΑΠ- Ομόνοια
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη ενός 17χρονου και ενός 18χρονου για ληστείες σε βάρος γυναικών σε σταθμούς του ΗΣΑΠ προχώρησαν οι αστυνομικοί του Σχεδίου Αριάδνη.
  • Οι δύο νεαροί κατηγορούνται ότι διέπρατταν ληστείες με βίαιο τράβηγμα αλυσίδων λαιμού από γυναίκες. Στην κατοχή τους βρέθηκε και κατασχέθηκε μία σιδερογροθιά ηλεκτρικής εκκένωσης.
  • Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις αφαίρεσαν αλυσίδες λαιμού από γυναίκες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη σύλληψη ενός 17χρονου και ενός 18χρονου για ληστείες σε βάρος γυναικών σε σταθμούς του ΗΣΑΠ προχώρησαν το βράδυ της 6ης Ιουλίου οι αστυνομικοί του Σχεδίου Αριάδνη, που υλοποιείται από τη ΓΑΔΑ, για την ασφάλεια στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Οι δύο νεαροί αλλοδαποί κατηγορούνται ότι διέπρατταν ληστείες με βίαιο τράβηγμα αλυσίδων λαιμού από γυναίκες.

Αστυνομικοί που έκαναν περιπολίες στον σταθμό ΗΣΑΠ «Κηφισιά», εντόπισαν τους δύο κατηγορούμενους, τους οποίους έκριναν ύποπτους και τους κάλεσαν σε έλεγχο, οπότε και στην κατοχή τους βρέθηκε και κατασχέθηκε μία σιδερογροθιά ηλεκτρικής εκκένωσης.

Στη συνέχεια τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς, όπου από την προανακριτική έρευνα, προέκυψε ότι σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις, με τη χρήση σωματικής βίας, αφαίρεσαν αλυσίδες λαιμού από γυναίκες σε σταθμούς ΗΣΑΠ.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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