Τάσεις MRB: Τι δείχνει η πρόθεση ψήφου – Οι λέξεις που εκφράζουν τους πολίτες και τα πιο σημαντικά προβλήματα

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα της MRB. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 23,8% και ακολουθεί η ΕΛ.Α.Σ. με 14,4%. Παράλληλα, στις τάσεις της MRB αναδεικνύονται η ακρίβεια και η υγεία ως τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας, ενώ η «οργή» εκφράζει έντονα τους πολίτες.

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Πολιτική

τάσεις MRB
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 23,8% και ακολουθεί η ΕΛ.Α.Σ. με 14,4%, ενώ η «Αδιευκρίνιστη Ψήφος» ανέρχεται στο 18%.
  • Οι πολίτες θεωρούν ότι τα τρία σημαντικότερα προβλήματα της χώρας είναι ο πληθωρισμός/ακρίβεια (49,5%), η υγεία/περίθαλψη (34,7%) και οι χαμηλοί μισθοί/εισοδήματα (33,5%).
  • Η λέξη «οργή» με ποσοστό 49,9% εκφράζει περισσότερο τους πολίτες για το παρόν και το μέλλον της χώρας, ακολουθούμενη από τον «φόβο» και την «παραίτηση/απογοήτευση».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τάσεις της MRB (Xρόνος διεξαγωγής 24/6 -3 /7).

Ο Δημήτρης Μαύρος στον Realfm 97,8 για τις τάσεις της MRB

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 23,8% και ακολουθεί η ΕΛ.Α.Σ. με 14,4%. Το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει ποσοστό 9,1%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,2%, η Ελληνική Λύση 7,1%, το ΚΚΕ 6%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,1%, η Φωνή Λογικής 2,7 %, το ΜέΡΑ25 2,5%, οι Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο 1,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,2% και η Νέα Αριστερά 0,9%.

«Αλλο Κόμμα» επέλεξε το 1,3% των ερωτηθέντων, ενώ το ποσοστό της «Αδιευκρίνιστης Ψήφου» είναι στο 18 %. Το ποσοστό της «Αδιευκρίνιστης Ψήφου» αναλύεται ως εξής: «Δεν αποφάσισα – Δεν απαντώ» 12,7% και «Λευκό – Άκυρο – Αποχή» 5,3%.

Έρευνα MRB: Η πρόθεση ψήφου και τα σημαντικότερα προβλήματα – Οι «λέξεις» που εκφράζουν τους πολίτες

 

Στον πίνακα που ακολουθεί δείτε πώς διαμορφώνεται στις τάσεις Ιουλίου 2026 της MRB η δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών:

Δείτε στον πίνακα που ακολουθεί τη δημοτικότητα των υπουργών της κυβέρνησης:

Οι πολίτες θεωρούν ότι τα τρία σημαντικότερα προβλήματα της χώρας είναι: πληθωρισμός/ακρίβεια με 49,5%, υγεία/περίθαλψη με 34,7% και χαμηλοί μισθοί/χαμηλά εισοδήματα με 33,5%.

Η λέξη «οργή» με ποσοστό 49,9% εκφράζει περισσότερο τους πολίτες για το παρόν και το μέλλον της χώρας, ακολουθούν ο «φόβος» με 40% και η «παραίτηση/απογοήτευση» με 36,6%.

Στο ερώτημα «ποιο από τα παρακάτω θεωρείτε ότι θα είναι το βασικότερο πολιτικό διακύβευμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης και ποιο το δεύτερο πιο σημαντικό» το 43,7% απαντά τα θέματα ελέγχου ακρίβειας στην αγορά, ενώ το 37,3% τα θέματα διαφάνειας/διαφθοράς

Ελληνοτουρκικά

Στο ερώτημα «Πόσο πιθανό θεωρείτε ένα θερμό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας στη διάρκεια των επόμενων 12 μηνών», οι πολίτες σε ποσοστό 36,5% απαντούν «πολύ» και «αρκετά».

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ MRB:

01. ΔΕΙΚΤΕΣ KOINΩΝΙΚΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

02. ΕΙΚΟΝΑ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

03. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

04. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΧΗΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

05. ΝΕΑ ΚΟΜΜΑΤΑ – Α. ΣΑΜΑΡΑΣ – ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

06. ΟΙ ΑΝΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΑΚΡΙΒΕΙΑ)

07. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΤΡΑΜΠ – ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ – ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ)

08. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (ΠΡΟΘΕΣΗ ΨΗΦΟΥ)

09. ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΕ ΘΕΣΜΟΥΣ – OΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Πηγή: real.gr

 

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