Τάσεις MRB: Τι δείχνει η πρόθεση ψήφου – Οι λέξεις που εκφράζουν τους πολίτες και τα πιο σημαντικά προβλήματα

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τάσεις της MRB (Xρόνος διεξαγωγής 24/6 -3 /7).
Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 23,8% και ακολουθεί η ΕΛ.Α.Σ. με 14,4%. Το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει ποσοστό 9,1%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,2%, η Ελληνική Λύση 7,1%, το ΚΚΕ 6%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,1%, η Φωνή Λογικής 2,7 %, το ΜέΡΑ25 2,5%, οι Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο 1,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,2% και η Νέα Αριστερά 0,9%.
«Αλλο Κόμμα» επέλεξε το 1,3% των ερωτηθέντων, ενώ το ποσοστό της «Αδιευκρίνιστης Ψήφου» είναι στο 18 %. Το ποσοστό της «Αδιευκρίνιστης Ψήφου» αναλύεται ως εξής: «Δεν αποφάσισα – Δεν απαντώ» 12,7% και «Λευκό – Άκυρο – Αποχή» 5,3%.
Στον πίνακα που ακολουθεί δείτε πώς διαμορφώνεται στις τάσεις Ιουλίου 2026 της MRB η δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών:
Δείτε στον πίνακα που ακολουθεί τη δημοτικότητα των υπουργών της κυβέρνησης:
Οι πολίτες θεωρούν ότι τα τρία σημαντικότερα προβλήματα της χώρας είναι: πληθωρισμός/ακρίβεια με 49,5%, υγεία/περίθαλψη με 34,7% και χαμηλοί μισθοί/χαμηλά εισοδήματα με 33,5%.
Η λέξη «οργή» με ποσοστό 49,9% εκφράζει περισσότερο τους πολίτες για το παρόν και το μέλλον της χώρας, ακολουθούν ο «φόβος» με 40% και η «παραίτηση/απογοήτευση» με 36,6%.
Στο ερώτημα «ποιο από τα παρακάτω θεωρείτε ότι θα είναι το βασικότερο πολιτικό διακύβευμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης και ποιο το δεύτερο πιο σημαντικό» το 43,7% απαντά τα θέματα ελέγχου ακρίβειας στην αγορά, ενώ το 37,3% τα θέματα διαφάνειας/διαφθοράς
Ελληνοτουρκικά
Στο ερώτημα «Πόσο πιθανό θεωρείτε ένα θερμό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας στη διάρκεια των επόμενων 12 μηνών», οι πολίτες σε ποσοστό 36,5% απαντούν «πολύ» και «αρκετά».
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ MRB:
01. ΔΕΙΚΤΕΣ KOINΩΝΙΚΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
04. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΧΗΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ
05. ΝΕΑ ΚΟΜΜΑΤΑ – Α. ΣΑΜΑΡΑΣ – ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
06. ΟΙ ΑΝΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΑΚΡΙΒΕΙΑ)
07. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΤΡΑΜΠ – ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ – ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ)
08. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (ΠΡΟΘΕΣΗ ΨΗΦΟΥ)
09. ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΕ ΘΕΣΜΟΥΣ – OΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Πηγή: real.gr