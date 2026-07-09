Τάσεις MRB: Τι δείχνει η πρόθεση ψήφου – Οι λέξεις που εκφράζουν τους πολίτες και τα πιο σημαντικά προβλήματα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τάσεις της MRB (Xρόνος διεξαγωγής 24/6 -3 /7).

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 23,8% και ακολουθεί η ΕΛ.Α.Σ. με 14,4%. Το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει ποσοστό 9,1%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,2%, η Ελληνική Λύση 7,1%, το ΚΚΕ 6%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,1%, η Φωνή Λογικής 2,7 %, το ΜέΡΑ25 2,5%, οι Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο 1,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,2% και η Νέα Αριστερά 0,9%.

«Αλλο Κόμμα» επέλεξε το 1,3% των ερωτηθέντων, ενώ το ποσοστό της «Αδιευκρίνιστης Ψήφου» είναι στο 18 %. Το ποσοστό της «Αδιευκρίνιστης Ψήφου» αναλύεται ως εξής: «Δεν αποφάσισα – Δεν απαντώ» 12,7% και «Λευκό – Άκυρο – Αποχή» 5,3%.

Στον πίνακα που ακολουθεί δείτε πώς διαμορφώνεται στις τάσεις Ιουλίου 2026 της MRB η δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών:

Δείτε στον πίνακα που ακολουθεί τη δημοτικότητα των υπουργών της κυβέρνησης:

Οι πολίτες θεωρούν ότι τα τρία σημαντικότερα προβλήματα της χώρας είναι: πληθωρισμός/ακρίβεια με 49,5%, υγεία/περίθαλψη με 34,7% και χαμηλοί μισθοί/χαμηλά εισοδήματα με 33,5%.

Η λέξη «οργή» με ποσοστό 49,9% εκφράζει περισσότερο τους πολίτες για το παρόν και το μέλλον της χώρας, ακολουθούν ο «φόβος» με 40% και η «παραίτηση/απογοήτευση» με 36,6%.

Στο ερώτημα «ποιο από τα παρακάτω θεωρείτε ότι θα είναι το βασικότερο πολιτικό διακύβευμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης και ποιο το δεύτερο πιο σημαντικό» το 43,7% απαντά τα θέματα ελέγχου ακρίβειας στην αγορά, ενώ το 37,3% τα θέματα διαφάνειας/διαφθοράς

Ελληνοτουρκικά

Στο ερώτημα «Πόσο πιθανό θεωρείτε ένα θερμό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας στη διάρκεια των επόμενων 12 μηνών», οι πολίτες σε ποσοστό 36,5% απαντούν «πολύ» και «αρκετά».

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ MRB:

01. ΔΕΙΚΤΕΣ KOINΩΝΙΚΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

02. ΕΙΚΟΝΑ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

03. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

04. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΧΗΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

05. ΝΕΑ ΚΟΜΜΑΤΑ – Α. ΣΑΜΑΡΑΣ – ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

06. ΟΙ ΑΝΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΑΚΡΙΒΕΙΑ)

07. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΤΡΑΜΠ – ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ – ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ)

08. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (ΠΡΟΘΕΣΗ ΨΗΦΟΥ)

09. ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΕ ΘΕΣΜΟΥΣ – OΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Πηγή: real.gr