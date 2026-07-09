Τραμπ: Γιατί δεν αναχώρησε από την Άγκυρα με το νέο Air Force One – Η συμβουλή των Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ

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Ένα πέπλο μυστηρίου κάλυπτε πριν από μερικές ώρες την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αναχωρήσει από την Τουρκία και τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ με το παλαιότερο αεροσκάφος και όχι με το καινούριο Air Force 1 που τού έκανε δώρο το Κατάρ.

Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ (Secret Service) φαίνεται να συμβούλευσε τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να μην αναχωρήσει από τη Σύνοδο Κορυφής με το νεότερο Air Force One, σύμφωνα με δημοσίευμα της Τετάρτης.

Πηγές με γνώση του θέματος ανέφεραν ότι ο Πρόεδρος αναχώρησε τελικά από την Άγκυρα με το παλαιότερο Air Force One, για λόγους αυξημένης προληπτικής ασφάλειας απέναντι σε πιθανή απειλή από το Ιράν, αν και δεν είχε εντοπιστεί κάποια συγκεκριμένη απειλή, σύμφωνα με τους New York Times.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με την εκτίμηση των αξιωματούχων, η Μυστική Υπηρεσία παρέπεμψε σε ανάρτηση του Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, που είχε δημοσιευθεί νωρίτερα την ίδια ημέρα.

Ο Τραμπ έγραψε ότι το αεροσκάφος που είχε δωρίσει το Κατάρ «στάλθηκε νωρίτερα στη βάση RAF Mildenhall, ώστε να το δείξουμε στα υπέροχα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεών μας, έπειτα από επιθυμία ολόκληρης της βάσης».

«Ήταν όλοι πολύ ενθουσιασμένοι, επισυνάπτεται και φωτογραφία. Ήταν καθ’ οδόν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες από την Τουρκία, με ουσιαστικά μηδενική απόκλιση από την προγραμματισμένη πορεία της πτήσης», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η αλλαγή στα ταξιδιωτικά σχέδια δεν οφειλόταν σε ανησυχίες για την ασφάλειά του.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι οι δημοσιογράφοι βρίσκονταν σε μια «επικίνδυνη πτήση εξαιτίας των αχρείων με τους οποίους έχουμε να κάνουμε», αναφερόμενος προφανώς στο Ιράν.

Η αναχώρησή του από την Άγκυρα πραγματοποιήθηκε μία ημέρα αφότου το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες αντάλλαξαν εκ νέου πλήγματα στο πλαίσιο της σύγκρουσης για τα Στενά του Ορμούζ.