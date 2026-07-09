Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Έξι τραυματίες σε Θριάσιο και Αττικόν – Οι τρεις διασωληνωμένοι

Έξι είναι οι τραυματίες, οι τρεις εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση, από τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε επιχείρηση στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο και επεκτάθηκε και σε άλλους επαγγελματικούς χώρους της περιοχής.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στο enikos.gr ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, οι πέντε τραυματίες έχουν διακομιστεί στο Θριάσιο και άλλος ένας πήγε μόνος του στο Αττικόν.

Τρεις εξ’ αυτών, οι δύο στο Θριάσιο και ο τραυματίας στο Αττικόν, βρίσκονται σε πιο σοβαρή κατάσταση και νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Οι υπόλοιποι φέρουν πιο ελαφρά τραύματα.

Κάποιοι εκ των τραυματιών βρίσκονταν στην επιχείρηση όπου εκδηλώθηκε η φωτιά, ενώ άλλοι διέμεναν σε διπλανές κατοικίες και πιθανόν τραυματίστηκαν λόγω του ωστικού κύματος από τις εκρήξεις που σημειώθηκαν.