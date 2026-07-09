Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Έξι τραυματίες σε Θριάσιο και Αττικόν – Οι τρεις διασωληνωμένοι

Έξι άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρεις βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση και νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, από μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο και επεκτάθηκε σε γειτονικούς επαγγελματικούς χώρους. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στα νοσοκομεία Θριάσιο και Αττικόν, με κάποιους να έχουν τραυματιστεί από εκρήξεις και το ωστικό κύμα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έξι είναι οι τραυματίες από τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο και επεκτάθηκε και σε άλλους επαγγελματικούς χώρους. – Τρεις εκ των τραυματιών βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση και νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, δύο στο Θριάσιο και ένας στο Αττικόν. – Οι πέντε τραυματίες έχουν διακομιστεί στο Θριάσιο, ενώ ο έκτος πήγε μόνος του στο Αττικόν, με κάποιους να τραυματίζονται από ωστικό κύμα εκρήξεων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Έξι είναι οι τραυματίες, οι τρεις εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση, από τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε επιχείρηση στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο και επεκτάθηκε και σε άλλους επαγγελματικούς χώρους της περιοχής.

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Μήνυμα από το 112 – Στους 11 οι τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στο enikos.gr ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, οι πέντε τραυματίες έχουν διακομιστεί στο Θριάσιο και άλλος ένας πήγε μόνος του στο Αττικόν.

Τρεις εξ’ αυτών, οι δύο στο Θριάσιο και ο τραυματίας στο Αττικόν, βρίσκονται σε πιο σοβαρή κατάσταση και νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Οι υπόλοιποι φέρουν πιο ελαφρά τραύματα.

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Κάποιοι εκ των τραυματιών βρίσκονταν στην επιχείρηση όπου εκδηλώθηκε η φωτιά, ενώ άλλοι διέμεναν σε διπλανές κατοικίες και πιθανόν τραυματίστηκαν λόγω του ωστικού κύματος από τις εκρήξεις που σημειώθηκαν.

 

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