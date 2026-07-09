Φωτιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο – Ακούγονται εκρήξεις – ΦΩΤΟ αναγνώστη

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Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αυτή την ώρα για φωτιά που εκδηλώθηκε σε επιχείρηση εμπορίου ανακύκλωσης μετάλλων, στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου, στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ακούγονται εκρήξεις, ενώ, όπως φαίνεται στις εικόνες που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr, ένα πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού έχει καλύψει την περιοχή.

Στο σημείο σπεύδουν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης αποτελούμενες από 42 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα. Συνδρομή και από υδροφόρες των ΟΤΑ.

Δείτε εικόνες που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr: