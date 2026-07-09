Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένος στο νοσοκομείο νεαρός που βούτηξε από την Σκάλα Περαίας

Ένας νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά στον αυχένα και στο κεφάλι κάνοντας βουτιά σε ρηχά νερά από τη Σκάλα Περαίας στη Θεσσαλονίκη, το απόγευμα της Τετάρτης (8/7). Διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κωματώδη κατάσταση και αναμένεται κλινική εκτίμηση.

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Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό ατύχημα συνέβη στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά κάνοντας βουτιά στη θάλασσα από τη Σκάλα Περαίας.
  • Ο ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά στον αυχένα και στο κεφάλι, καθώς έκανε βουτιά σε σημείο όπου τα νερά είναι ρηχά.
  • Ο νεαρός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διακομίστηκε εσπευσμένα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κωματώδη κατάσταση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρό ατύχημα συνέβη αργά το απόγευμα της Τετάρτης (8/7) στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά κάνοντας βουτιά στη θάλασσα από την Σκάλα Περαίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας voria.gr, ο ανήλικος φαίνεται πως έκανε βουτιά από την Σκάλα Περαίας, σε σημείο όπου τα νερά είναι ρηχά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στον αυχένα και στο κεφάλι του.

Ο νεαρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ διακομίστηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Πληροφορίες της ιστοσελίδας αναφέρουν ότι νοσηλεύεται σε κωματώδη κατάσταση κι αναμένεται η κλινική εκτίμηση από τους θεράποντες γιατρούς.

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