Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένος στο νοσοκομείο νεαρός που βούτηξε από την Σκάλα Περαίας

Σοβαρό ατύχημα συνέβη αργά το απόγευμα της Τετάρτης (8/7) στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά κάνοντας βουτιά στη θάλασσα από την Σκάλα Περαίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας voria.gr, ο ανήλικος φαίνεται πως έκανε βουτιά από την Σκάλα Περαίας, σε σημείο όπου τα νερά είναι ρηχά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στον αυχένα και στο κεφάλι του.
Ο νεαρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ διακομίστηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.
Πληροφορίες της ιστοσελίδας αναφέρουν ότι νοσηλεύεται σε κωματώδη κατάσταση κι αναμένεται η κλινική εκτίμηση από τους θεράποντες γιατρούς.