Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένος στο νοσοκομείο νεαρός που βούτηξε από την Σκάλα Περαίας

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σοβαρό ατύχημα συνέβη αργά το απόγευμα της Τετάρτης (8/7) στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά κάνοντας βουτιά στη θάλασσα από την Σκάλα Περαίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας voria.gr, ο ανήλικος φαίνεται πως έκανε βουτιά από την Σκάλα Περαίας, σε σημείο όπου τα νερά είναι ρηχά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στον αυχένα και στο κεφάλι του.

Ο νεαρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ διακομίστηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Πληροφορίες της ιστοσελίδας αναφέρουν ότι νοσηλεύεται σε κωματώδη κατάσταση κι αναμένεται η κλινική εκτίμηση από τους θεράποντες γιατρούς.