«Εθνική Συμφωνία» κατά της ακρίβειας: «Κλειδώνει» η λίστα με τις μειώσεις τιμών σε βασικά αγαθά – Τι θα συζητηθεί στη σημερινή κρίσιμη συνάντηση

Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η συνάντηση που θα έχουν σήμερα, Πέμπτη ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος με εκπροσώπους από τις βιομηχανίες τροφίμων, τα σούπερ μάρκετ, τις πολυεθνικές αλλά και την πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή και τον Έλεγχο της Αγοράς, Δέσποινα Τσαγγάρη.

Του Δημήτρη Χριστούλια

Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα είναι πολύ πιθανόν να οριστικοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό η λίστα με τα προϊόντα τα οποία θα πωλούνται φθηνότερα από τις αρχές Σεπτεμβρίου στα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της «εθνικής συμφωνίας» κατά της ακρίβειας. Μάλιστα προς αυτή την κατεύθυνση δεν αποκλείεται εκτός από τα τυποποιημένα προϊόντα οι μειώσεις τιμών να αφορούν και στα χύμα, τα οποία αγοράζουν καθημερινά οι καταναλωτές.

Το σχέδιο

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επικρατέστερο σχέδιο που επεξεργάζονται οι επιχειρήσεις είναι η λίστα να περιλαμβάνει περίπου 500 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, τα οποία να έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση με τις μειώσεις να φτάνουν ή και να ξεπερνούν το 10% στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Όπως αποκαλύπτουν γνώστες του θέματος στόχος είναι να υπάρχουν συγκεκριμένα προϊόντα σε κάθε μια από τις μεγαλύτερες κατηγορίες τροφίμων και άλλων βασικών αγαθών έτσι ώστε οι μειώσεις των τιμών να γίνουν άμεσα αντιληπτές από τους καταναλωτές.

Προς αυτή την κατεύθυνση στην λίστα θα περιλαμβάνονται κυρίως τρόφιμα όπως γάλα, ζυμαρικά, αλεύρι, βρεφικά είδη ψωμί, κοτόπουλο, γιαούρτι, λαχανικά, τυριά, αναψυκτικά, χυμοί, κατεψυγμένα προϊόντα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και περιποίησης, απορρυπαντικά, και αρκετά ακόμη που καθημερινά επιλέγονται από τους καταναλωτές. Στόχος δεν είναι να υπάρξουν μειώσεις σε προϊόντα τα οποία δεν έχουν μεγάλη ζήτηση. Οι μειώσεις, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, θα ξεπερνούν στην πλειονότητα των προϊόντων το 5% και δεν αποκλείεται σε ορισμένες περιπτώσεις να φτάνουν και το 20%. Ωστόσο δεν αποκλείεται, εφόσον μπουν στην λίστα και τα νωπά προϊόντα ο αριθμός των προϊόντων να αυξηθεί σημαντικά.

«Πάγωμα» τιμών

Με την ακρίβεια να συνεχίζει να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά, γεγονός που αποτυπώνεται και σε όλες τις δημοσκοπήσεις, η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει τρόπους προκειμένου μειωθούν οι τιμές σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα. Υπενθυμίζεται ότι η «εθνική συμφωνία» για να μειωθούν οι τιμές βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

1) «Παγώνουν» οι τιμές σε όλα τα προϊόντα που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο

2) Καταργήθηκε το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους. Πρόκειται για ένα έκτακτο μέτρο που επέβαλε η κυβέρνηση στις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να περιορίσει τις αδικαιολόγητες ανατιμήσεις, σε μια περίοδο έντονων πληθωριστικών πιέσεων. Με το μέτρο αυτό σούπερ μάρκετ και βιομηχανίες δεν μπορούσαν να πωλούν τα προϊόντα τους με μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους από αυτό με το οποία τα πωλούσαν το 2025.

3) Συμφωνία για να μειωθούν οι τιμές σε βασικά είδη διατροφής και άλλων προϊόντων ευρείας κατανάλωσης από τον Σεπτέμβριο.