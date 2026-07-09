Φωτιά στο Νοσοκομείο Σισμανόγλειο: Εκκενώθηκαν δωμάτια λόγω καπνού

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Αναστάτωση προκλήθηκε στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο στο Μαρούσι, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε δωμάτιο του πρώτου ορόφου της Α’ Παθολογικής Κλινικής του κτιρίου. Η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο από την Πυροσβεστική και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή κίνδυνος για ασθενείς.

Ωστόσο, εξαιτίας του καπνού που προκλήθηκε, βρίσκεται σε εξέλιξη προληπτική εκκένωση ορισμένων χώρων του νοσοκομείου.

Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με επτά οχήματα, ενώ έχουν επιστρατευτεί ειδικό κλιμακοφόρο και βραχιονοφόρο όχημα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.