Γκρέιαμ Πλάτνερ: Αποσύρεται από την κούρσα για τη Γερουσία μετά τις καταγγελίες σε βάρος του

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Την αποχώρησή του από την κούρσα για μια θέση στη Γερουσία των ΗΠΑ, μετά τις καταγγελίες σε βάρος του για βιασμό, τις οποίες ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά, ανακοίνωσε ο Δημοκρατικός πολιτικός Γκρέιαμ Πλάτνερ, καθώς η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματος και αυξανόμενες πιέσεις προκειμένου να αποσύρει την υποψηφιότητά του στη σημαντική εκλογικά πολιτεία του Μέιν.

«Αναστέλλουμε την εκστρατεία μας», ανέφερε σε βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω X ο πρώην πεζοναύτης, που υποστηριζόταν ως πρότινος από μορφές της αμερικανικής αριστεράς όπως ο Μπέρνι Σάντερς, αλλά η εκστρατεία του υπονομεύτηκε από σκάνδαλα.

Τονίζοντας ότι η απόσυρσή του δεν αποτελεί ομολογία ενοχής, ο Γκρέιαμ Πλάτνερ διέψευσε για ακόμη μια φορά τις κατηγορίες σε βάρος του και κατηγόρησε τον κομματικό μηχανισμό ότι του έφραξε τον δρόμο.

My name might be on the ballot right now, but that ballot line belongs to the people of Maine. pic.twitter.com/RKVyLU76tm — Graham Platner for Senate (@grahamformaine) July 9, 2026

Πολιτικό πλήγμα σε μια εκλογική αναμέτρηση-κλειδί

Η αναμέτρηση στο Μέιν συγκαταλέγεται στις ψηφοφορίες-κλειδιά τον Νοέμβριο για τους Δημοκρατικούς, που επιδιώκουν να αποσπάσουν από τους Ρεπουμπλικάνους την πλειοψηφία στη Γερουσία.

Η αγροτική και παραθαλάσσια πολιτεία των βορειοδυτικών ΗΠΑ ψηφίζει σταθερά υποψήφιους των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές από το 1992. Η απερχόμενη γερουσιάστριά της Σούζαν Κόλινς εξελέγη όμως με τα χρώματα των Ρεπουμπλικάνων τέσσερις φορές από το 1996.

Από το φαβορί στην αποχώρηση

Αν ο Γκρέιαμ Πλάτνερ αντιμετώπιζε την 73χρονη σε μερικούς μήνες, δημοσκοπήσεις τον ήθελαν να επικρατεί, καθώς το μήνυμά του για τον αγώνα εναντίον της ολιγαρχίας και υπέρ της μείωσης του κόστους ζωής ήταν δημοφιλές.

Η απόσυρσή του σημαίνει πως θα επιλεγεί άλλος υποψήφιος ή υποψήφια από την πολιτειακή οργάνωση των Δημοκρατικών.

Η τύχη του φάνηκε να σφραγίζεται έπειτα από δημοσίευμα του Politico τη Δευτέρα, σύμφωνα με το οποίο πρώην σύντροφός του λέει ότι την είχε βιάσει πριν από πέντε χρόνια, ενώ βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.