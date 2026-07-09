ΗΠΑ – Ιράν: Κλιμάκωση της έντασης πριν από τη διαπραγμάτευση; – Το… επαναλαμβανόμενο μοτίβο της ανταλλαγής πυρών

Η ανταλλαγή πυρών αυτή την εβδομάδα στον Κόλπο παρουσιάζει μια ανησυχητικά γνώριμη εικόνα. Ιρανικά πλήγματα σε εμπορικά δεξαμενόπλοια, αμερικανικά αντίποινα και στη συνέχεια επιθέσεις του Ιράν κατά αμερικανικών θέσεων στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ — είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγες εβδομάδες που εκτυλίσσεται η ίδια ακριβώς ακολουθία γεγονότων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν είχαν ανταλλάξει επιθέσεις και τον περασμένο μήνα, έπειτα από παρόμοιες ιρανικές επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ.

Αντί να πρόκειται για πλήρη κατάρρευση της κατάστασης, μήπως αυτή η επανάληψη είναι κάτι πιο μελετημένο — ένα μοτίβο που χρησιμοποιούν και οι δύο πλευρές για να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους θέση πριν επιστρέψουν στο τραπέζι των συνομιλιών;

Τα μηνύματα είναι δύσκολο να ερμηνευθούν, όμως ένα στοιχείο ξεχωρίζει: η Τεχεράνη επιχειρεί να επιβεβαιώσει τη δική της αξίωση ως προς το ποιος ελέγχει τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το Reuters.