Τραμπ: Με πήραν τηλέφωνο από την Τεχεράνη – Θέλουν πάρα πολύ να καταλήξουν σε συμφωνία

«Μόλις τους πλήξαμε πολύ σκληρά και λέω ότι τους πλήξαμε 20 προς 1», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο Air Force One κατά την επιστροφή του από την Τουρκία στις ΗΠΑ αναφερόμενος στα νέα αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν.

Μετά τη δεύτερη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων εναντίον στόχων στο Ιράν, ο Τραμπ ισχυρίστηκε σήμερα ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη «κερδίσει στρατιωτικά» στον πόλεμο αυτόν, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θέλει «πάρα πολύ» να καταλήξει σε συμφωνία.

«Πήραν τηλέφωνο πριν από λίγο και θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία πάρα πολύ- απλώς δεν ξέρω αν είναι άξιοι να κάνουν μια συμφωνία», πρόσθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. «Δεν ξέρω αν θα τηρήσουν τη συμφωνία, αυτό είναι το πρόβλημα», εξήγησε στους δημοσιογράφους.

Όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα επιστρέψουν σε μια ευρείας κλίμακας πολεμική σύρραξη στο Ιράν, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν ξέρω, αλλά θα την κερδίζαμε πολύ γρήγορα».

«Η σύγκρουση με το Ιράν δεν είναι πόλεμος»

Παράλληλα διευκρίνισε ότι η σύγκρουση με το Ιράν δεν είναι «πόλεμος». «Στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο πολύ πόλεμος. Είναι η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν (…) Όλο αυτό είναι για να πάρουμε τα πυρηνικά όπλα, να μην επιτρέψουμε στο Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα και αυτό θα έπρεπε να αρέσει σε όλους».

Ο Τραμπ αναχώρησε από την Άγκυρα, όπου συμμετείχε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, με το παλιό προεδρικό αεροσκάφος και έφτασε στην αεροπορική βάση Μίλντενχολ της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας της Βρετανίας, όπου συνομίλησε με στρατιωτικούς. Εκεί άλλαξε αεροσκάφος και συνέχισε το ταξίδι του προς την Ουάσινγκτον με το καινούργιο Air Force One, το οποίο του δώρισε το Κατάρ πέρυσι.