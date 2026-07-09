Τάσος Ιορδανίδης – Θάλεια Ματίκα: «Γίναμε ρεζίλι…» – Το απρόοπτο στη θεατρική παράσταση με μία… ακρίδα και το βίντεο με την αντίδρασή τους

Ένα απρόοπτο περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια θεατρικής παράστασης, με πρωταγωνιστές τους Τάσο Ιορδανίδη και Θάλεια Ματίκα. Μία ακρίδα εμφανίστηκε στη σκηνή, προκαλώντας την αντίδρασή τους, την οποία οι ίδιοι περιέγραψαν ως «Γίναμε ρεζίλι…», με το βίντεο του συμβάντος να έχει καταγραφεί.

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Lifestyle

Θάλεια Ματίκα - Τάσος Ιορδανίδης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το ζευγάρι Τάσος Ιορδανίδης και Θάλεια Ματίκα βρέθηκε σε δύσκολη θέση κατά τη διάρκεια θεατρικής παράστασης.
  • Ένα απρόοπτο με μία ακρίδα προκάλεσε την αμηχανία τους επί σκηνής.
  • Η αντίδρασή τους καταγράφηκε σε βίντεο, με τον Τάσο Ιορδανίδη να δηλώνει «Γίναμε ρεζίλι…».

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Ένας «απρόσκλητος επισκέπτης» και συγκεκριμένα μία ακρίδα είχαν πάνω στη σκηνή του Θεάτρου του Λόφου Κιλκίς ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα.

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Οι δύο ηθοποιοί και πρωταγωνιστές στην παράσταση, «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» ήρθαν αντιμέτωποι με την ακρίδα και αντιμετώπισαν το περιστατικό με χιούμορ.

Αρχικά την κατάσταση προσπάθησε να αντιμετωπίσει με ψυχραιμία ο Τάσος Ιορδανίδης, λέγοντας προς την ακρίδα «θα χοροπηδήσω κι εγώ, πάμε να χοροπηδήσουμε παρέα», όσο η Θάλεια Ματίκα καθόταν «παγωμένη».

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«Φύγε γιατί είναι ευαίσθητη, είναι από το αστικό κέντρο η κυρία» είπε στη συνέχεια ο ηθοποιός απευθυνόμενος στην ακρίδα και αναφερόμενος στη σύζυγό του, ενώ το κοινό είχε ξεσπάσει σε γέλια.

Λίγο αργότερα, η απρόσμενη guest δεν φαινόταν πουθενά, μέχρι που κάποιος από τους θεατές φώναξε στην Θάλεια Ματίκα «είναι δίπλα σου», με την ηθοποιό να πετάγεται από τη θέση της.

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Η ίδια ζήτησε από τον σύζυγό της να μην την σκοτώσει, ενώ όταν εκείνος παγίδευσε την ακρίδα στον καναπέ, η ηθοποιός φώναξε με χιούμορ “άχρηστος ρε π@@@…. Γέμισε το κρεβάτι».

«Ναι αλλά είμαι αποτελεσματικός. Γίναμε ρεζίλι στην κεντρική Μακεδονία» σχολίασε στη συνέχεια ο Τάσος Ιορδανίδης.

Δείτε το βίντεο:

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