Τάσος Ιορδανίδης – Θάλεια Ματίκα: «Γίναμε ρεζίλι…» – Το απρόοπτο στη θεατρική παράσταση με μία… ακρίδα και το βίντεο με την αντίδρασή τους

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Ένας «απρόσκλητος επισκέπτης» και συγκεκριμένα μία ακρίδα είχαν πάνω στη σκηνή του Θεάτρου του Λόφου Κιλκίς ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα.

Οι δύο ηθοποιοί και πρωταγωνιστές στην παράσταση, «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» ήρθαν αντιμέτωποι με την ακρίδα και αντιμετώπισαν το περιστατικό με χιούμορ.

Αρχικά την κατάσταση προσπάθησε να αντιμετωπίσει με ψυχραιμία ο Τάσος Ιορδανίδης, λέγοντας προς την ακρίδα «θα χοροπηδήσω κι εγώ, πάμε να χοροπηδήσουμε παρέα», όσο η Θάλεια Ματίκα καθόταν «παγωμένη».

«Φύγε γιατί είναι ευαίσθητη, είναι από το αστικό κέντρο η κυρία» είπε στη συνέχεια ο ηθοποιός απευθυνόμενος στην ακρίδα και αναφερόμενος στη σύζυγό του, ενώ το κοινό είχε ξεσπάσει σε γέλια.

Λίγο αργότερα, η απρόσμενη guest δεν φαινόταν πουθενά, μέχρι που κάποιος από τους θεατές φώναξε στην Θάλεια Ματίκα «είναι δίπλα σου», με την ηθοποιό να πετάγεται από τη θέση της.

Η ίδια ζήτησε από τον σύζυγό της να μην την σκοτώσει, ενώ όταν εκείνος παγίδευσε την ακρίδα στον καναπέ, η ηθοποιός φώναξε με χιούμορ “άχρηστος ρε π@@@…. Γέμισε το κρεβάτι».

«Ναι αλλά είμαι αποτελεσματικός. Γίναμε ρεζίλι στην κεντρική Μακεδονία» σχολίασε στη συνέχεια ο Τάσος Ιορδανίδης.

Δείτε το βίντεο: