Θάλεια Ματίκα: «Mπορούμε να μιλήσουμε για την απιστία σε μια ρομαντική κομεντί, στη ζωή είναι άλλα τα προβλήματα»

Η Θάλεια Ματίκα παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Λοιπόν και μεταξύ άλλων μίλησε για τη μακρόχρονη σχέση με τον σύζυγο και συνάδελφο της, Τάσο Ιορδανίδη καθώς και για τη σημασία που δίνει η ίδια στην απιστία.

Με τον σύζυγο σας, Τάσο Ιορδανίδη φαίνεστε πραγματικά ευτυχισμένοι. Λειτουργεί υπέρ σας το γεγονός ότι κάνετε το ίδιο επάγγελμα;

Κοίταξε να δεις, πριν το Τάσο έλεγα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω σχέση με καλλιτέχνη. Τελικά, η συντροφικότητα είναι ένα λαχείρο στη ζωή και δεν μπορείς να δώσεις tips. Είναι μαγικό. Ο Τάσος είναι ο σπουδαιότερος και σημαντικότερος άνθρωπος στη ζωή μου. Τώρα, περισσότερο από ποτέ!

Πρόσφατα δήλωσες ότι η απιστία δεν θα σας χωρίσει ποτέ. Τι εννοούσες;

Αν έρθει να μου πει “φεύγω” φυσικά και θα μας χωρίσει. Θεωρώ όμως ότι, στα ζευγάρια που είναι χρόνια μαζί, η ουσία είναι αλλού. Όταν δυο άνθρωποι παλεύουν όλοι μέρα για να τα βγάλουν πέρα, είναι πολυτέλεια το να μιλάς για συντροφικότητα. Θέλω να πω ότι μπορούμε να μιλήσουμε για την απιστία σε μια ρομαντική κομεντί, αλλά στη ζωή είναι άλλα τα προβλήματα. Αυτό εννοούσα.