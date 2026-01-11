Θάλεια Ματίκα: «Mπορούμε να μιλήσουμε για την απιστία σε μια ρομαντική κομεντί, στη ζωή είναι άλλα τα προβλήματα»

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Θάλεια Ματίκα - Τάσος Ιορδανίδης

Η Θάλεια Ματίκα παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Λοιπόν και μεταξύ άλλων μίλησε για τη μακρόχρονη σχέση με τον σύζυγο και συνάδελφο της, Τάσο Ιορδανίδη καθώς και για τη σημασία που δίνει η ίδια στην απιστία.

Με τον σύζυγο σας, Τάσο Ιορδανίδη φαίνεστε πραγματικά ευτυχισμένοι. Λειτουργεί υπέρ σας το γεγονός ότι κάνετε το ίδιο επάγγελμα;

Κοίταξε να δεις, πριν το Τάσο έλεγα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω σχέση με καλλιτέχνη. Τελικά, η συντροφικότητα είναι ένα λαχείρο στη ζωή και δεν μπορείς να δώσεις tips. Είναι μαγικό. Ο Τάσος είναι ο σπουδαιότερος και σημαντικότερος άνθρωπος στη ζωή μου. Τώρα, περισσότερο από ποτέ!

Πρόσφατα δήλωσες ότι η απιστία δεν θα σας χωρίσει ποτέ. Τι εννοούσες;

Αν έρθει να μου πει “φεύγω” φυσικά και θα μας χωρίσει. Θεωρώ όμως ότι, στα ζευγάρια που είναι χρόνια μαζί, η ουσία είναι αλλού. Όταν δυο άνθρωποι παλεύουν όλοι μέρα για να τα βγάλουν πέρα, είναι πολυτέλεια το να μιλάς για συντροφικότητα. Θέλω να πω ότι μπορούμε να μιλήσουμε για την απιστία σε μια ρομαντική κομεντί, αλλά στη ζωή είναι άλλα τα προβλήματα. Αυτό εννοούσα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια είναι η «ηλικία της καρδιάς» σας; Ειδικός του Cleveland εξηγεί πώς να την υπολογίσετε

Τεστ προσωπικότητας: Τι βλέπετε πρώτο; Χιονισμένα βουνά ή αρκούδες; Απαντήστε και ανακαλύψτε αν βασίζεστε στο ένστικτό σας ...

Πάσχα 2026: Ποιοι μπορούν να κάνουν φθηνές διακοπές και ποιοι δωρεάν – Ερωτήσεις και απαντήσεις

Κόστος θέρμανσης: Πώς διαμορφώνονται οι τιμές σε καυσόξυλα και πετρέλαιο

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
00:25 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Εριέττα Μανούρη: «Λίγο μακρινό το πλάνο οικογένεια-παιδιά»

Συνέντευξη στο περιοδικό Λοιπόν, παραχώρησε η Εριέττα Μανούρη με αφορμή τη συμμετοχή στη σειρά...
21:18 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Θέμης Αδαμαντίδης: «Κλασικός χριστιανός δεν είµαι, αλλά πιστεύω µε έναν δικό µου τρόπο»

Για τη σχέση του με την εκκλησία, τον έρωτα αλλά και τον…νέο ΚΟΚ μίλησε, μεταξύ άλλων ο ...
18:33 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Ματθίλδη Μαγγίρα: Είχα βαριά κατάθλιψη όταν έπαιζα στη σειρά «Μαρία η άσχημη»

Σε μια αποκάλυψη προχώρησε η Ματθίλδη Μαγγίρα στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στην εκπο...
15:59 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Κάτια Δανδουλάκη: Η ενόχλησή της με το προφίλ του fan club της στο Instagram μετά την ανάρτηση για τον Χρήστο Πολίτη

Ο Χρήστος Πολίτης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών και η Κάτια Δανδουλάκη, που τον γνώριζε ό...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι