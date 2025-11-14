Θάλεια Ματίκα: «Πάθαμε μια μεγάλη καταστροφή με τον Τάσο…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Θάλεια Ματίκα
Φωτογραφία: Instagram/thaliamatika

Καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου ήταν την Παρασκευή (14/11) το πρωί η Θάλεια Ματίκα. Η επιτυχημένη ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της στη «Super Κατερίνα», αναφέρθηκε και στη μεγάλη οικονομική καταστροφή που έζησαν πριν από λίγα χρόνια, με τον συνάδελφο, συνεργάτη και σύζυγό της, Τάσο Ιορδανίδη, με τον οποίο πορεύονται μαζί εδώ και 18 χρόνια.

Όταν ρωτήθηκε από την Κατερίνα Καινούργιου για το αν έχει βιώσει ποτέ κάποια αποτυχία στην επαγγελματική της πορεία, η Θάλεια Ματίκα απάντησε πως: «Βέβαια! Πάθαμε μια μεγάλη καταστροφή με τον Τάσο, γιατί κάνουμε θεατρικές παραγωγές εδώ και πολλά χρόνια. Όταν βρεθήκαμε σε πολύ δύσκολη κατάσταση και οικονομικά και με δύο παιδιά, τότε αναθεωρήσαμε πάρα πολλά πράγματα. Από τότε τα πράγματα πήγαν πρίμα!».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός εξήγησε ότι: «Κάναμε άλλου είδους επιλογές, πιστέψαμε σε εμάς. Εκεί ήταν ένα τεράστιο καμπανάκι και δοκιμαστήκαμε. Τα χάσαμε όλα και βρεθήκαμε και χρεωμένοι και ήρθε και ο κορονοϊός εκεί, έρχεται δεύτερο χαστούκι. Εκεί δοκιμάστηκαν πολλά πράγματα και αναγκαστήκαμε να πατήσουμε στα πόδια μας. Ότι τελικά ίσως να μην χρειάζονται πράγματα που τα θεωρούσαμε αναγκαία».

