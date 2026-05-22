Όχι άλλο κάρβουνο: Η νέα κωμωδία των Ρέππα- Παπαθανασίου που θα απολαύσουμε αυτό το καλοκαίρι

Νάντια Ρηγάτου

Lifestyle

Όχι άλλο κάρβουνο
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Οι μετρ της νεοελληνικής κωμωδίας, Θανάσης Παπαθανασίου και Μιχάλης Ρέππας, επιστρέφουν με το νέο τους σατιρικό έργο «ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΚΑΡΒΟΥΝΟ».

Μέ έναν αξιόλογο θίασο και ένα απολαυστικό κείμενο, η παράσταση “Όχι άλλο κάρβουνο” κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο  Δημοτικό Θέατρο Κορυδαλλού «Θανάσης Βέγγος» στον Κορυδαλλό και στη συνέχεια ξεκινά την καλοκαιρινή της περιοδεία σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.

Τι συμβαίνει όταν η καθημερινότητά μας τρέχει πιο γρήγορα από εμάς; Το «Όχι άλλο κάρβουνο» δεν είναι απλώς μια παράσταση. Eίναι ο καθρέφτης της σύγχρονης Ελλάδας, παραμορφωμένος τόσο-όσο, για να βγάλει το πιο πηγαίο γέλιο.

Πρόκειται για μια κωμωδία με τραγούδια που διεισδύει παντού:

Στα οικογενειακά τραπέζια που καταλήγουν σε «πολεμικές συρράξεις».

Στην παράνοια των social media και των viral στιγμών.

Στον σουρεαλισμό της τηλεοπτικής πραγματικότητας.

Στην αγωνία του πολίτη που προσπαθεί να καταλάβει αν ζει σε κωμωδία ή σε δράμα.

Μέσα από σύντομα, καταιγιστικά φλας, το έργο αποτυπώνει την ιλιγγιώδη ταχύτητα των εξελίξεων. Από την τεχνολογία που μας ξεπερνά μέχρι την πολιτική που μας μπερδεύει, η παράσταση είναι μια απολαυστικά αληθινή «selfie» μιας κοινωνίας που, αν και θολωμένη, δεν χάνει ποτέ το χιούμορ της.

Είναι μια ωδή σε όλα εκείνα που μας απελπίζουν, αλλά ταυτόχρονα μας ενώνουν και μας γεμίζουν ελπίδα. Γιατί, στο τέλος της ημέρας, αν δεν γελάσεις με τα χάλια σου, πώς θα πας παρακάτω;

«Μια παράσταση σύγχρονη, αναγνωρίσιμη και αφοπλιστικά αληθινή. Μια γιορτή της σάτιρας που δεν αφήνει τίποτα όρθιο!»

Μια παραγωγή της εταιρείας «Μέθεξις» του Χρήστου Τριπόδη, που υπόσχεται να αποτελέσει το απόλυτο talk-of-the-town της θερινής σεζόν.

Πρωταγωνιστούν: Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Ματθίλδη Μαγγίρα, Σύλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης

 

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συναγερμός για τον Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό- Ο ΠΟΥ αναβαθμίζει τον επιδημιολογικό κίνδυνο

Αλλεργίες: μια σύγχρονη «σιωπηλή» επιδημία που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 3,2% στον τζίρο των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου το α’ τρίμηνο του 2026 – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

«ΔΕΟΣ» από την ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα λαθρεμπορίου – Κατασχέθηκαν 15 βυτιοφόρα με 293.000 λίτρα υγραερίου

Η OpenAI ισχυρίζεται ότι έλυσε ένα άλυτο μαθηματικό πρόβλημα 80 ετών

Οι «κολασμένοι» πλανήτες που μοιάζουν με την Αφροδίτη ίσως είναι διπλάσιοι σε αριθμό από τις κατοικήσιμες Γαίες στο σύμπαν
περισσότερα
14:47 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Πέτρος Ιακωβίδης: Η εξομολόγηση για τον πατέρα του – «Τον είδα που δάκρυσε και εκεί κατάλαβα πόσο περήφανος νιώθει»

Ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Πέτρος Ιακωβίδης στον Θέμη Γεωργαντά, η οποία...
13:33 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Έλενα Χαραλαμπούδη για την επαγγελματική της πορεία: «Δεν το φανταζόμουν ποτέ όλο αυτό που συμβαίνει»

Στον καναπέ της εκπομπής «Happy Day» με την Σταματίνα Τσιμτσιλή, κάθισε η Έλενα Χαραλαμπούδη τ...
12:49 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Άρης Καβατζίκης για Χάρη Λεμπιδάκη: «Είναι πολύ άσχημο να τον βλέπω να μιλάει έτσι στον κύριο Φασουλή»

Την ένταση που υπήρξε το βράδυ της Πέμπτης 21 Μαΐου, ανάμεσα στον Χάρη Λεμπιδάκη και τον Σταμά...
10:55 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Ιωάννα Τούνη: Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο Φεστιβάλ των Καννών – Βίντεο

Στιγμές βγαλμένες από όνειρο φαίνεται πως έζησε πριν από λίγες ώρες, η Ιωάννα Τούνη. Η επιτυχη...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν