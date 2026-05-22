Όχι άλλο κάρβουνο: Η νέα κωμωδία των Ρέππα- Παπαθανασίου που θα απολαύσουμε αυτό το καλοκαίρι

Οι μετρ της νεοελληνικής κωμωδίας, Θανάσης Παπαθανασίου και Μιχάλης Ρέππας, επιστρέφουν με το νέο τους σατιρικό έργο «ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΚΑΡΒΟΥΝΟ».

Μέ έναν αξιόλογο θίασο και ένα απολαυστικό κείμενο, η παράσταση “Όχι άλλο κάρβουνο” κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Κορυδαλλού «Θανάσης Βέγγος» στον Κορυδαλλό και στη συνέχεια ξεκινά την καλοκαιρινή της περιοδεία σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.

Τι συμβαίνει όταν η καθημερινότητά μας τρέχει πιο γρήγορα από εμάς; Το «Όχι άλλο κάρβουνο» δεν είναι απλώς μια παράσταση. Eίναι ο καθρέφτης της σύγχρονης Ελλάδας, παραμορφωμένος τόσο-όσο, για να βγάλει το πιο πηγαίο γέλιο.

Πρόκειται για μια κωμωδία με τραγούδια που διεισδύει παντού:

Στα οικογενειακά τραπέζια που καταλήγουν σε «πολεμικές συρράξεις».

Στην παράνοια των social media και των viral στιγμών.

Στον σουρεαλισμό της τηλεοπτικής πραγματικότητας.

Στην αγωνία του πολίτη που προσπαθεί να καταλάβει αν ζει σε κωμωδία ή σε δράμα.

Μέσα από σύντομα, καταιγιστικά φλας, το έργο αποτυπώνει την ιλιγγιώδη ταχύτητα των εξελίξεων. Από την τεχνολογία που μας ξεπερνά μέχρι την πολιτική που μας μπερδεύει, η παράσταση είναι μια απολαυστικά αληθινή «selfie» μιας κοινωνίας που, αν και θολωμένη, δεν χάνει ποτέ το χιούμορ της.

Είναι μια ωδή σε όλα εκείνα που μας απελπίζουν, αλλά ταυτόχρονα μας ενώνουν και μας γεμίζουν ελπίδα. Γιατί, στο τέλος της ημέρας, αν δεν γελάσεις με τα χάλια σου, πώς θα πας παρακάτω;

«Μια παράσταση σύγχρονη, αναγνωρίσιμη και αφοπλιστικά αληθινή. Μια γιορτή της σάτιρας που δεν αφήνει τίποτα όρθιο!»

Μια παραγωγή της εταιρείας «Μέθεξις» του Χρήστου Τριπόδη, που υπόσχεται να αποτελέσει το απόλυτο talk-of-the-town της θερινής σεζόν.

Πρωταγωνιστούν: Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Ματθίλδη Μαγγίρα, Σύλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης