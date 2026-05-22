Πρίγκιπας Ουίλιαμ για την Κέιτ: «Είμαι πραγματικά πολύ υπερήφανος – Η οικογένειά μας δεν θα τα είχε καταφέρει χωρίς εκείνη»

Φωτογραφία: Instagram/princeandprincessofwales
Η πριγκίπισσα Κέιτ, της οποίας ο καρκίνος βρίσκεται σε ύφεση, επαναλαμβάνει «σταδιακά» τα επίσημα ταξίδια της στο εξωτερικό, δήλωσε σήμερα ο σύζυγός της, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου Ουίλιαμ, λέγοντας πως είναι «πολύ υπερήφανος» για εκείνη.

Ο άκρως δημοφιλής πρίγκιπας της Ουαλίας πραγματοποίησε τη 13η-14η Μαΐου μια επίσκεψη στην Ιταλία, η οποία επικεντρώθηκε στην παιδική ηλικία, στο πρώτο ταξίδι της σε διάστημα τριών ετών, κατά τη διάρκεια του οποίου έγινε δεκτή με ενθουσιασμό.

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που αυτό πήγε καλά για εκείνη και ναι, πιστεύω πως επέστρεψε χαρούμενη», δήλωσε ο πρίγκιπας, ηλικίας 43 ετών, ο οποίος έκανε δηλώσεις από τα νησιά Σίλι (νοτιοδυτική Αγγλία), στο ραδιοφωνικό δίκτυο Heart UK.

Ο Ουίλιαμ δήλωσε «πραγματικά πολύ υπερήφανος» για τον τρόπο με τον οποίο η σύζυγός του πέρασε σε αυτήν την επίσκεψη. «Έχει ζήσει τόσες δοκιμασίες τα τελευταία χρόνια, ιδίως προσφάτως και περίμενε αυτό το ταξίδι στην Ιταλία με μεγάλη ανυπομονησία», συνέχισε ο ίδιος, προσθέτοντας πως η Κέιτ «επαναλαμβάνει σταδιακά τέτοιου είδους ταξίδια».

Η τελευταία επίσημη επίσκεψη στο εξωτερικό της Κέιτ ήταν τον Δεκέμβριο του 2022, όταν είχε ταξιδέψει στη Βοστόνη, στις ΗΠΑ, μαζί με τον Ουίλιαμ, για την απονομή του βραβείου του Earthshot για το περιβάλλον.

Τον Μάρτιο του 2024, η μητέρα των Τζορτζ, Σάρλοτ και Λούις αποκάλυψε πως νοσούσε από καρκίνο, το είδος του οποίου δεν αποκαλύφθηκε, για τον οποίο είχε υποβληθεί σε χημειοθεραπείες. Μετά την ανακοίνωση ότι η νόσος βρίσκεται σε ύφεση, τον Ιανουάριο του 2025, επιστρέφει σταδιακά στο προσκήνιο.

«Είναι μια εξαιρετική μητέρα»

Ο Ουίλιαμ, ο οποίος είχε εκμυστηρευτεί πως το 2024 υπήρξε «η δυσκολότερη χρονιά στη ζωή του» εξαιτίας των καρκίνων του πατέρα του και της συζύγου του, δεν φείδεται επαίνων για εκείνη.

«Είναι μια εξαιρετική μητέρα, μια θαυμάσια σύζυγος και ειλικρινά η οικογένειά μας δεν θα μπορούσε να τα καταφέρει χωρίς εκείνη», υπογράμμισε.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε, μίλησε για την εμπειρία του να είσαι γονιός, περιγράφοντας τις διαδρομές που κάνει προκειμένου να πάει τα παιδιά στο σχολείο ως «χαοτικές» σε ορισμένες περιπτώσεις.

Είπε επίσης πως ο μεγαλύτερος γιος του, Τζορτζ, ηλικίας 12 ετών, έχει εγγραφεί στο οικοτροφείο του σχολείου του μία νύχτα την εβδομάδα, κάθε Πέμπτη. Το φθινόπωρο του 2025, το πριγκιπικό ζεύγος είχε αποκαλύψει πως έχει απαγορεύσει τα κινητά τηλέφωνα στα παιδιά του, προκειμένου να τα προστατεύσει.

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
