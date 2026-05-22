Έφοδος της ΕΛΑΣ στις φυλακές Κορυδαλλού – Εντοπίστηκαν κινητά τηλέφωνα σε κελιά

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

φυλακές Κορυδαλλού
Έφοδο στις φυλακές Κορυδαλλού πραγματοποίησαν το πρωί της Παρασκευής (22/5) οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή του αστυνομικών της Ε.Κ.Α.Μ., πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 7 κελιά και 18 έγκλειστους, παρουσία και δικαστικού λειτουργού.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 συσκευές κινητών τηλεφώνων, λόγος για τον οποίο σχηματίσθηκαν δικογραφίες σε βάρος 3 έγκλειστων για παράβαση της νομοθεσίας, που αφορά την προμήθεια κρατουμένου σε κατάστημα κράτησης με κινητό τηλέφωνο.

Σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες, οι οποίες θα υποβληθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

