«Ωμή ρωσική παραπληροφόρηση»: Σκανδιναβικές και βαλτικές χώρες απαντούν στις απειλές της Μόσχας

Οι υπουργοί Εξωτερικών των σκανδιναβικών και βαλτικών χωρών καταδίκασαν αυτό που χαρακτήρισαν ως «ρωσικές απειλές» κατά της Λετονίας και άλλων κρατών της Βαλτικής, με αφορμή διαμάχη για παραβιάσεις του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ από ουκρανικά drones.

Οι χώρες της Βαλτικής, στενοί σύμμαχοι του Κιέβου και μέλη του ΝΑΤΟ, έχουν αναφέρει επανειλημμένες εισόδους ουκρανικών drones στον εναέριο χώρο τους τις τελευταίες ημέρες, καθώς η Ουκρανία εντείνει τις επιθέσεις σε στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία, ακόμη και κοντά στη Βαλτική Θάλασσα, σύμφωνα με το Reuters.

Η Μόσχα κατηγορεί το ΝΑΤΟ για «κάλυψη»

Οι χώρες του ΝΑΤΟ και η Ουκρανία υποστηρίζουν ότι υπεύθυνη για τις παραβιάσεις είναι η ίδια η Ρωσία, ως συνέπεια του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κατηγορούν τη Μόσχα ότι εκτρέπει ουκρανικά drones προς τα σύνορα μέσω ηλεκτρονικών παρεμβολών.

Από την πλευρά της, η Ρωσία ισχυρίζεται ότι η Ουκρανία χρησιμοποιεί τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ ως «κάλυψη» για επιθέσεις με drones εναντίον ρωσικών στόχων, κάτι που τόσο το Κίεβο όσο και οι χώρες της Συμμαχίας αρνούνται.

Ο Ρώσος πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη δήλωσε την Τρίτη ότι η Μόσχα διαθέτει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Ουκρανία σχεδιάζει να εκτοξεύσει στρατιωτικά drones από τη Λετονία και άλλες βαλτικές χώρες, προειδοποιώντας ότι η συμμετοχή τους στο ΝΑΤΟ «δεν θα τις προστατεύσει από αντίποινα».

Κοινή ανακοίνωση οκτώ χωρών

Σε κοινή ανακοίνωσή τους την Παρασκευή, οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας, της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Ισλανδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας απέρριψαν κατηγορηματικά αυτό που χαρακτήρισαν ως «ωμή εκστρατεία παραπληροφόρησης της Ρωσίας και ψευδείς κατηγορίες, με τη στήριξη της Λευκορωσίας, σχετικά με παραβιάσεις εναέριου χώρου στη σκανδιναβική και βαλτική περιοχή».

Παράλληλα, καταδίκασαν τις «ρωσικές απειλές χρήσης βίας» κατά της Λετονίας και άλλων χωρών της περιοχής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Εσθονίας, οι παραβιάσεις με drones αποτελούν «άμεση συνέπεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία».

«Η Ρωσία προσπαθεί να αποσπάσει την προσοχή από τον παράνομο πόλεμό της και να εκφοβίσει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Αυτό δεν θα λειτουργήσει και πρέπει να σταματήσει άμεσα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Κλήθηκε Ρώσος διπλωμάτης στην Εσθονία

Το υπουργείο Εξωτερικών της Εσθονίας κάλεσε την Πέμπτη τον ανώτερο Ρώσο διπλωμάτη στη χώρα για να του επιδώσει επίσημη διαμαρτυρία σχετικά με αυτό που χαρακτήρισε «συνεχιζόμενη εκστρατεία παραπληροφόρησης» κατά της Εσθονίας και των υπόλοιπων βαλτικών χωρών.

Η ρωσική πρεσβεία στο Ταλίν δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού.